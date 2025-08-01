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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame kabul edildi

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının kooperatif ayağında hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T20:26+0300

2025-08-01T20:26+0300

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İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik kooperatif soruşturmasında, aralarında eski Başkan Tunç Soyer’in de bulunduğu 65 şüpheli hakkında hazırlanan ve 45 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Örnekköy, Gaziemir-Aktepe/Emrez ve Karabağlar bölgelerinde kat karşılığı inşaat projelerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. 449 mağdur, 7 müştekiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ suçtan zarar gören olarak yer aldı.11'i tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece değerlendirilmeye alınarak resmen kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/izmir-buyuksehir-belediyesi-sorusturmasi-14-kisi-tutuklandi--1097611309.html

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