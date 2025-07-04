https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/izmir-buyuksehir-belediyesi-sorusturmasi-14-kisi-tutuklandi--1097611309.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 119 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından serbest... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T17:41+0300
2025-07-04T17:41+0300
2025-07-04T17:41+0300
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 119 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı açıklandı.