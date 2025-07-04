İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 14 kişi tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 119 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı açıklandı.