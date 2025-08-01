https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/istanbulda-metrodaki-tavsanlarin-gizemi-ne-maskeli-partiye-katildim-dedi-1098297799.html

İstanbul'da metrodaki ‘tavşanların’ gizemi ne? İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da metrodaki ‘tavşanların’ gizemi ne? İfadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu’nda elinde tüfekle dolaşan tavşan kostümlü 15 yaşındaki genç, paniğe neden oldu. Polis tarafından yakalanan A.Y.’nin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T11:23+0300

2025-08-01T11:23+0300

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türki̇ye

metro

tavşan

kostüm

yenikapı

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29 Temmuz Pazar günü saat 16.45’te Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu’nda ilginç bir olay yaşandı. Elinde tüfek bulunan ve tavşan kostümü giyen bir kişinin metroya binmesi yolcular arasında korku ve şaşkınlığa neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine durumu ihbar kabul eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Kısa süre içinde tespit edilen kişinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli, Araba Yolu Caddesi’ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı.Elindeki tüfek oyuncak, maske tavşan kostümüPolisin yaptığı incelemede, A.Y.'nin elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu ortaya çıktı. Ancak olayın kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek hakkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.'Maskeli partiden çıkıp eve gidiyordum'Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y., olayın arka planını şöyle anlattı:“Ayazağa’da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitince metroya bindim ve eve dönüyordum. Elimdeki silah sadece tahta bir oyuncak.”Bu sefer siyah eldivenYenikapı-Hacıosman metrosunda "tavşan maskeli" bir kişi daha görüldü bu seferki kişinin elinde tüfek değil silah eldiven vardı.Sadece oyun mu?Kimi uzmanlara göre bu durum yalnızca bir "oyun"; gençler kendi aralarında birbirlerine görevler vererek bu görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Ancak bazı uzmanlar, olayın daha derin ve organize bir yapıya sahip olduğunu savunuyor.Bu ikinci görüşü paylaşan uzmanlar, söz konusu davranışların yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. İddiaya göre, bazı sitelerde gençlere çeşitli görevler veriliyor ve bu görevlerin tamamlanıp tamamlanamayacağına dair bahis oynanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/meteorolojiden-kritik-uyari-siddetli-ruzgar-kuvvetli-saganak-ile-birlesiyor-1098290803.html

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