https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/istanbulda-metrodaki-tavsanlarin-gizemi-ne-maskeli-partiye-katildim-dedi-1098297799.html
İstanbul'da metrodaki ‘tavşanların’ gizemi ne? İfadesi ortaya çıktı
İstanbul'da metrodaki ‘tavşanların’ gizemi ne? İfadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu’nda elinde tüfekle dolaşan tavşan kostümlü 15 yaşındaki genç, paniğe neden oldu. Polis tarafından yakalanan A.Y.’nin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T11:23+0300
2025-08-01T11:23+0300
2025-08-01T11:39+0300
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29 Temmuz Pazar günü saat 16.45’te Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu’nda ilginç bir olay yaşandı. Elinde tüfek bulunan ve tavşan kostümü giyen bir kişinin metroya binmesi yolcular arasında korku ve şaşkınlığa neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine durumu ihbar kabul eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Kısa süre içinde tespit edilen kişinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli, Araba Yolu Caddesi’ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı.Elindeki tüfek oyuncak, maske tavşan kostümüPolisin yaptığı incelemede, A.Y.'nin elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu ortaya çıktı. Ancak olayın kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek hakkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.'Maskeli partiden çıkıp eve gidiyordum'Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y., olayın arka planını şöyle anlattı:“Ayazağa’da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitince metroya bindim ve eve dönüyordum. Elimdeki silah sadece tahta bir oyuncak.”Bu sefer siyah eldivenYenikapı-Hacıosman metrosunda "tavşan maskeli" bir kişi daha görüldü bu seferki kişinin elinde tüfek değil silah eldiven vardı.Sadece oyun mu?Kimi uzmanlara göre bu durum yalnızca bir "oyun"; gençler kendi aralarında birbirlerine görevler vererek bu görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Ancak bazı uzmanlar, olayın daha derin ve organize bir yapıya sahip olduğunu savunuyor.Bu ikinci görüşü paylaşan uzmanlar, söz konusu davranışların yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. İddiaya göre, bazı sitelerde gençlere çeşitli görevler veriliyor ve bu görevlerin tamamlanıp tamamlanamayacağına dair bahis oynanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/meteorolojiden-kritik-uyari-siddetli-ruzgar-kuvvetli-saganak-ile-birlesiyor-1098290803.html
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metro, tavşan, kostüm, yenikapı
metro, tavşan, kostüm, yenikapı
İstanbul'da metrodaki ‘tavşanların’ gizemi ne? İfadesi ortaya çıktı
11:23 01.08.2025 (güncellendi: 11:39 01.08.2025)
İstanbul Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu’nda elinde tüfekle dolaşan tavşan kostümlü 15 yaşındaki genç, paniğe neden oldu. Polis tarafından yakalanan A.Y.’nin elindeki silahın oyuncak tahta tüfek olduğu belirlendi. Genç, ifadesinde “Maskeli partiden dönüyordum” dedi.
29 Temmuz Pazar günü saat 16.45’te Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu’nda ilginç bir olay yaşandı. Elinde tüfek bulunan ve tavşan kostümü giyen bir kişinin metroya binmesi yolcular arasında korku ve şaşkınlığa neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine durumu ihbar kabul eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Kısa süre içinde tespit edilen kişinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli, Araba Yolu Caddesi’ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı.
Elindeki tüfek oyuncak, maske tavşan kostümü
Polisin yaptığı incelemede, A.Y.'nin elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu ortaya çıktı. Ancak olayın kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek hakkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.
'Maskeli partiden çıkıp eve gidiyordum'
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y., olayın arka planını şöyle anlattı:
“Ayazağa’da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitince metroya bindim ve eve dönüyordum. Elimdeki silah sadece tahta bir oyuncak.”
Yenikapı-Hacıosman metrosunda "tavşan maskeli" bir kişi daha görüldü bu seferki kişinin elinde tüfek değil silah eldiven vardı.
Kimi uzmanlara göre bu durum yalnızca bir "oyun"; gençler kendi aralarında birbirlerine görevler vererek bu görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Ancak bazı uzmanlar, olayın daha derin ve organize bir yapıya sahip olduğunu savunuyor.
Bu ikinci görüşü paylaşan uzmanlar, söz konusu davranışların yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. İddiaya göre, bazı sitelerde gençlere çeşitli görevler veriliyor ve bu görevlerin tamamlanıp tamamlanamayacağına dair bahis oynanıyor.