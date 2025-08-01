https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/ispanyada-tartismali-oneri-300-metrelik-boga-heykeli-1098310388.html

İspanya’da tartışmalı öneri: 300 metrelik boğa heykeli

İspanya’da tartışmalı öneri: 300 metrelik boğa heykeli

Sputnik Türkiye

İspanyol Boğa Güreşi Akademisi'nin, Eyfel Kulesi'ne rakip olacak şekilde 300 metre yüksekliğinde dev bir boğa heykeli dikme önerisi ülkede tartışma yarattı... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T18:02+0300

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dünya

eyfel kulesi

boğa

boğa güreşi

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tartışma

tartışmalı bölgeler

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İspanyol Boğa Güreşi Akademisi tarafından önerilen 300 metre yüksekliğindeki dev boğa heykelinin ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtığı ifade edildi. 'Toro de Espana' adı verilen projenin, Eyfel Kulesi ya da Özgürlük Heykeli gibi bir ulusal sembol ve turistik cazibe merkezi olarak tasarlandığı açıklandı.Akademi Başkanı Jorge Alvarez, Temmuz ayında yaptığı bir televizyon röportajında, “İspanya’yı temsil edecek genel ve kalıcı bir sembol bulunmuyor, boğadan daha iyi ne olabilir?” sözleriyle projeyi savundu. Heykelin içinde seyir terasları, restoranlar ve alışveriş alanlarının yer alacağı, yapının tamamen özel yatırımcılar tarafından finanse edileceği belirtildi. Projeye ev sahipliği yapacak belediyelere ise gelir paylaşımı yapılacağı aktarıldı.Ancak projeye ev sahipliği yapacak bir yer bulma süreci zorluklarla karşılaştı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Madrid Belediyesi teklifi resmen reddetti. Buna karşın, ülkenin kuzeyinde yer alan Burgos kentinde, sağ görüşlü Vox partisinden bazı yerel yetkililerin projeye ilgi gösterdiği ve alternatif yerler üzerinde çalıştığı kaydedildi.Öte yandan, Burgos Belediye Meclisi'ndeki muhalefet liderinin projeyi “şaka” olarak nitelendirdiği ve böyle bir yapının İspanya’nın modern kimliğine uygun olmadığını savunduğu bildirildi. Boğa güreşinin uzun süredir İspanyol kültürünün bir parçası olduğu ancak son yıllarda artan etik ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle tartışmalı hale geldiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ispanyada-boga-guresi-odulu-kaldiriliyor-1083452773.html

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eyfel kulesi, boğa, boğa güreşi, i̇spanya, heykel, tartışma, tartışmalı bölgeler