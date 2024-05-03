İspanya'da 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü' kaldırılıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'te açıkladı: Bir ayağı İngiltere'de olacak
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Erken dönem teknoloji girişimleri ve artırılmış gerçekliğin kozmetik sektöründe kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna’da yenemedikleri Rusya’yı, Gürcistan ve Moldova üzerinden sıkıştırmak istiyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Turkcell’in yeni yönetim kurulunda sürpriz isim
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ertan Aksoy: Bu normalleşme sürecinin başlangıcı mı? Bence değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi
12:06
84 dk
HABER MASASI
IBAN tuzağına dikkat!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Savaşlar için yazılmış şarkılar ve hikayeleri
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Entelektüel kişiliğiyle öne çıkan Osmanlı Padişahı
15:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
17:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ispanyada-boga-guresi-odulu-kaldiriliyor-1083452773.html
İspanya'da 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü' kaldırılıyor
İspanya'da 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü' kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
İspanya Kültür Bakanı Urtasun, toplumun çoğunluğu tarafından destek görmediği gerekçesiyle İspanya'nın her yıl verdiği ödüller arasında olan Ulusal Boğa... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T17:02+0300
2024-05-03T17:09+0300
dünya
ispanya
boğa
boğa güreşi
iptal
iptal kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1054003519_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afa863f83e7f4f4c3f546675d3863933.jpg
İspanya Kültür Bakanı Ernesto Urtasun, toplumdan tarafından destek görmediği sebebiyle boğa güreşi ödüllerini kaldıracaklarını ifade ederek, “Hayvan refahı konusunda endişe duyan İspanyolların giderek artan bir çoğunluğa sahip olduğunu dikkate alarak, hayvan istismarının bir türünü ödüllendiren bir ödülü sürdürmenin uygun olmadığını düşündük” açıklamasında bulundu.Söz konusu ödülün kesin iptali için gerekli sürecin başlatıldığı belirtildi.Urtasun açıklamasında ulusal ödüllerin yıllar içinde bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak üzere evrildiğini ve İspanya'nın ne olduğuna dair genel duyguya bir şekilde yanıt verdiğini vurguladı.Ulusal Boğa Güreşi Ödülü 2011 yılında, Jose Luis Rodriguez Zapatero hükümeti döneminde başlatılmıştı. Ödül 30 bin euro olarak belirlenmişti. Boğa güreşlerine yönelik istatistiklerine göre, 2021 ve 2022 yılları arasında İspanyolların sadece yüzde 1.9'u bir boğa güreşi gösterisine ya da kutlamasına katıldı ve bu oran 2019 yılına göre yüzde 5.9 puan daha az kaydedildi.Söz konusu ödülün kaldırılmasına tepkiler de gelmeye başladı. Bir vakfın başkanı olan Victorino Martin yaptığı açıklamada Urtasun'un bir kamu görevlisi olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunu ideolojik nedenlerle boğa güreşine karşı ayrımcı bir şekilde uyguladığını söyledi. Martin açıklamasında, bu nedenle vakfın baskılara karşı harekete geçmeyi düşüneceğini ve ödülü 2024 yılında tek başına vereceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230428/ispanya-cuce-boga-guresi-gelenegini-yasakladi-1070307618.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1054003519_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_651a66ac18704a6a254c22095dabffa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya boğa güreşi, ispan boğa güreşi ödülü
ispanya boğa güreşi, ispan boğa güreşi ödülü

İspanya'da 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü' kaldırılıyor

17:02 03.05.2024 (güncellendi: 17:09 03.05.2024)
© AAİspanya'da boğa güreşi
İspanya'da boğa güreşi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA
Abone ol
İspanya Kültür Bakanı Urtasun, toplumun çoğunluğu tarafından destek görmediği gerekçesiyle İspanya'nın her yıl verdiği ödüller arasında olan Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü sürdürmemeye karar verdiklerini açıkladı.
İspanya Kültür Bakanı Ernesto Urtasun, toplumdan tarafından destek görmediği sebebiyle boğa güreşi ödüllerini kaldıracaklarını ifade ederek, “Hayvan refahı konusunda endişe duyan İspanyolların giderek artan bir çoğunluğa sahip olduğunu dikkate alarak, hayvan istismarının bir türünü ödüllendiren bir ödülü sürdürmenin uygun olmadığını düşündük” açıklamasında bulundu.
Söz konusu ödülün kesin iptali için gerekli sürecin başlatıldığı belirtildi.
Urtasun açıklamasında ulusal ödüllerin yıllar içinde bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak üzere evrildiğini ve İspanya'nın ne olduğuna dair genel duyguya bir şekilde yanıt verdiğini vurguladı.
Ulusal Boğa Güreşi Ödülü 2011 yılında, Jose Luis Rodriguez Zapatero hükümeti döneminde başlatılmıştı. Ödül 30 bin euro olarak belirlenmişti.
Boğa güreşlerine yönelik istatistiklerine göre, 2021 ve 2022 yılları arasında İspanyolların sadece yüzde 1.9'u bir boğa güreşi gösterisine ya da kutlamasına katıldı ve bu oran 2019 yılına göre yüzde 5.9 puan daha az kaydedildi.
Söz konusu ödülün kaldırılmasına tepkiler de gelmeye başladı. Bir vakfın başkanı olan Victorino Martin yaptığı açıklamada Urtasun'un bir kamu görevlisi olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunu ideolojik nedenlerle boğa güreşine karşı ayrımcı bir şekilde uyguladığını söyledi. Martin açıklamasında, bu nedenle vakfın baskılara karşı harekete geçmeyi düşüneceğini ve ödülü 2024 yılında tek başına vereceğini açıkladı.
İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
MULTİMEDYA
İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı
28 Nisan 2023, 11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала