https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ispanyada-boga-guresi-odulu-kaldiriliyor-1083452773.html
İspanya'da 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü' kaldırılıyor
İspanya'da 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü' kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
İspanya Kültür Bakanı Urtasun, toplumun çoğunluğu tarafından destek görmediği gerekçesiyle İspanya'nın her yıl verdiği ödüller arasında olan Ulusal Boğa... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T17:02+0300
2024-05-03T17:02+0300
2024-05-03T17:09+0300
dünya
ispanya
boğa
boğa güreşi
iptal
iptal kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1054003519_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afa863f83e7f4f4c3f546675d3863933.jpg
İspanya Kültür Bakanı Ernesto Urtasun, toplumdan tarafından destek görmediği sebebiyle boğa güreşi ödüllerini kaldıracaklarını ifade ederek, “Hayvan refahı konusunda endişe duyan İspanyolların giderek artan bir çoğunluğa sahip olduğunu dikkate alarak, hayvan istismarının bir türünü ödüllendiren bir ödülü sürdürmenin uygun olmadığını düşündük” açıklamasında bulundu.Söz konusu ödülün kesin iptali için gerekli sürecin başlatıldığı belirtildi.Urtasun açıklamasında ulusal ödüllerin yıllar içinde bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak üzere evrildiğini ve İspanya'nın ne olduğuna dair genel duyguya bir şekilde yanıt verdiğini vurguladı.Ulusal Boğa Güreşi Ödülü 2011 yılında, Jose Luis Rodriguez Zapatero hükümeti döneminde başlatılmıştı. Ödül 30 bin euro olarak belirlenmişti. Boğa güreşlerine yönelik istatistiklerine göre, 2021 ve 2022 yılları arasında İspanyolların sadece yüzde 1.9'u bir boğa güreşi gösterisine ya da kutlamasına katıldı ve bu oran 2019 yılına göre yüzde 5.9 puan daha az kaydedildi.Söz konusu ödülün kaldırılmasına tepkiler de gelmeye başladı. Bir vakfın başkanı olan Victorino Martin yaptığı açıklamada Urtasun'un bir kamu görevlisi olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunu ideolojik nedenlerle boğa güreşine karşı ayrımcı bir şekilde uyguladığını söyledi. Martin açıklamasında, bu nedenle vakfın baskılara karşı harekete geçmeyi düşüneceğini ve ödülü 2024 yılında tek başına vereceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230428/ispanya-cuce-boga-guresi-gelenegini-yasakladi-1070307618.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1054003519_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_651a66ac18704a6a254c22095dabffa9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya boğa güreşi, ispan boğa güreşi ödülü
ispanya boğa güreşi, ispan boğa güreşi ödülü
İspanya'da 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü' kaldırılıyor
17:02 03.05.2024 (güncellendi: 17:09 03.05.2024)
İspanya Kültür Bakanı Urtasun, toplumun çoğunluğu tarafından destek görmediği gerekçesiyle İspanya'nın her yıl verdiği ödüller arasında olan Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü sürdürmemeye karar verdiklerini açıkladı.
İspanya Kültür Bakanı Ernesto Urtasun, toplumdan tarafından destek görmediği sebebiyle boğa güreşi ödüllerini kaldıracaklarını ifade ederek, “Hayvan refahı konusunda endişe duyan İspanyolların giderek artan bir çoğunluğa sahip olduğunu dikkate alarak, hayvan istismarının bir türünü ödüllendiren bir ödülü sürdürmenin uygun olmadığını düşündük” açıklamasında bulundu.
Söz konusu ödülün kesin iptali için gerekli sürecin başlatıldığı belirtildi.
Urtasun açıklamasında ulusal ödüllerin yıllar içinde bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak üzere evrildiğini ve İspanya'nın ne olduğuna dair genel duyguya bir şekilde yanıt verdiğini vurguladı.
Ulusal Boğa Güreşi Ödülü 2011 yılında, Jose Luis Rodriguez Zapatero hükümeti döneminde başlatılmıştı. Ödül 30 bin euro olarak belirlenmişti.
Boğa güreşlerine yönelik istatistiklerine göre, 2021 ve 2022 yılları arasında İspanyolların sadece yüzde 1.9'u bir boğa güreşi gösterisine ya da kutlamasına katıldı ve bu oran 2019 yılına göre yüzde 5.9 puan daha az kaydedildi.
Söz konusu ödülün kaldırılmasına tepkiler de gelmeye başladı. Bir vakfın başkanı olan Victorino Martin yaptığı açıklamada Urtasun'un bir kamu görevlisi olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunu ideolojik nedenlerle boğa güreşine karşı ayrımcı bir şekilde uyguladığını söyledi. Martin açıklamasında, bu nedenle vakfın baskılara karşı harekete geçmeyi düşüneceğini ve ödülü 2024 yılında tek başına vereceğini açıkladı.