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İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi
İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.25 şüpheli adliyeye sevk edildiSoruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Aziz İhsan Aktaş soruşturmasıSoruşturma kapsamında örgüt üyelerinin İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli şöyle sıralanmıştı:
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aziz ihsan aktaş, i̇ett, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), göktunç şentürk, mehmet karataş
aziz ihsan aktaş, i̇ett, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), göktunç şentürk, mehmet karataş

İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

13:14 01.08.2025
© İslam YakutAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanan zanlılar adliyede
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanan zanlılar adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© İslam Yakut
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli şöyle sıralanmıştı:
"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"
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