https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/isfalt-ve-iettdeki-ihalelere-fesat-karistirdiklari-iddiasiyla-gozaltina-alinan-25-supheli-adliyeye-1098299458.html

İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T13:14+0300

2025-08-01T13:14+0300

2025-08-01T13:14+0300

türki̇ye

aziz ihsan aktaş

i̇ett

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

göktunç şentürk

mehmet karataş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.25 şüpheli adliyeye sevk edildiSoruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Aziz İhsan Aktaş soruşturmasıSoruşturma kapsamında örgüt üyelerinin İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli şöyle sıralanmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/abdulkadir-selvi-chpnin-eski-genel-merkez-binasindaki-ataturk-posteri-yerine-imamoglunun-fotografi-1098294230.html

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aziz ihsan aktaş, i̇ett, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), göktunç şentürk, mehmet karataş