https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/iranli-uzman-ingiliz-muzeleri-calinan-eserlerle-dolu-1098290274.html

İranlı uzman: İngiliz müzeleri çalınan eserlerle dolu

İranlı uzman: İngiliz müzeleri çalınan eserlerle dolu

Sputnik Türkiye

İranlı uzman Ruholla Moddaber, İngiliz müzelerinin çalınan eserlerle dolu olduğunu ve Londra'nın uluslararası kurumlardaki etkisi sayesinde bu yağmalamanın... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber, İngiliz müzelerinde sergilenen çalıntı eserlerle ilgili Sputnik'e şu değerlendirmede bulundu.Moddaber bunu “halkların tarihsel hafızasına karşı sistematik bir suç” olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/sirp-sanat-tarihcisi-ingiltere-muzelerindeki-eserlerin-cogu-dunyanin-dort-bir-yanindan-yagmalandi-1098289530.html

i̇ran

londra

i̇ngiltere

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ortadoğu, i̇ran, londra, i̇ngiltere, persepolis, unesco, tarihi eser