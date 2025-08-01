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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/iranli-uzman-ingiliz-muzeleri-calinan-eserlerle-dolu-1098290274.html
İranlı uzman: İngiliz müzeleri çalınan eserlerle dolu
İranlı uzman: İngiliz müzeleri çalınan eserlerle dolu
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İranlı uzman Ruholla Moddaber, İngiliz müzelerinin çalınan eserlerle dolu olduğunu ve Londra'nın uluslararası kurumlardaki etkisi sayesinde bu yağmalamanın... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber, İngiliz müzelerinde sergilenen çalıntı eserlerle ilgili Sputnik'e şu değerlendirmede bulundu.Moddaber bunu “halkların tarihsel hafızasına karşı sistematik bir suç” olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/sirp-sanat-tarihcisi-ingiltere-muzelerindeki-eserlerin-cogu-dunyanin-dort-bir-yanindan-yagmalandi-1098289530.html
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ortadoğu, i̇ran, londra, i̇ngiltere, persepolis, unesco, tarihi eser
ortadoğu, i̇ran, londra, i̇ngiltere, persepolis, unesco, tarihi eser

İranlı uzman: İngiliz müzeleri çalınan eserlerle dolu

01:25 01.08.2025
© The Trustees of the British MuseumBabil eseri, öpüşen çift
Babil eseri, öpüşen çift - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© The Trustees of the British Museum
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İranlı uzman Ruholla Moddaber, İngiliz müzelerinin çalınan eserlerle dolu olduğunu ve Londra'nın uluslararası kurumlardaki etkisi sayesinde bu yağmalamanın yasallaştığını belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber, İngiliz müzelerinde sergilenen çalıntı eserlerle ilgili Sputnik'e şu değerlendirmede bulundu.

İngiliz müzeleri çalınan eserlerle dolu ve Londra'nın uluslararası kurumlardaki etkisi sayesinde bu yağmalar meşrulaştırılmış durumda. Örneğin, 1970 tarihli UNESCO sözleşmesinde, yerel yetkililerle mutabık kalınması halinde, yabancı ülkelerden çıkarılan değerli eşyaların ülkede kalmasına izin veren bir madde bulunuyor.

Örnekler arasında İngilizlerin İran'dan ele geçirdiği ‘Koh-i-Noor’ elması ve Persepolis, Hamadan ve diğer bölgelerden çıkarılan binlerce diğer eser yer alıyor.

Moddaber bunu “halkların tarihsel hafızasına karşı sistematik bir suç” olarak nitelendirdi.
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