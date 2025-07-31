Parthenon'un orijinal kabartmalarını görmek için bugün yağmurlu ve kasvetli Londra'ya gitmek gerekiyor, onları yaratan ve binlerce yıl boyunca koruyan Yunanistan'a değil. Melina Mercouri'nin hikayesini hatırlattım, çünkü karşımızda ne tür haydutlarla karşı karşıya olduğumuzu göstermek istedim. Çalınan Yunan hazinesine, onu çalıp adalarına getiren İngiliz'in adı olan Elgin Mermerleri adını bile verdiler. Akropolis'in kabartmaları, Avrupa'nın utanç tarihine bu isimle geçmiştir.

Avrupa, İngilizlerin birçok eylemine göz yumma eğilimindeyken, İngilizler de kimseye hesap verme gereği duymuyor, en utanmaz şekilde başkalarını soyup yağmalamaya çalışıyorlar. İngiliz Müzesi'ndeki eserlerin çoğu, dünyanın dört bir yanından yağmalandı.

İngilizler Afrika'yı güneyden başlayarak yağmaladı, burada kültürel ve tarihi değeri olan eserlerin yanı sıra yerel mücevherleri ve altını da aldılar. Bu halka karşı hiçbir sempati ve anlayışım yok. Onları haklı çıkarabilecek tek bir kelime bile bulamadım. Konu hiçbir zaman koruma, muhafaza veya kurtarma değildi, sadece yağma. Kalın derili küstahlıkları onları ahlaki azaptan koruyor ve utanma duyguları yok.