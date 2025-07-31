Sırp sanat tarihçisi: İngiltere müzelerindeki eserlerin çoğu dünyanın dört bir yanından yağmalandı
Parthenon'un orijinal kabartmalarını görmek için bugün yağmurlu ve kasvetli Londra'ya gitmek gerekiyor, onları yaratan ve binlerce yıl boyunca koruyan Yunanistan'a değil. Melina Mercouri'nin hikayesini hatırlattım, çünkü karşımızda ne tür haydutlarla karşı karşıya olduğumuzu göstermek istedim. Çalınan Yunan hazinesine, onu çalıp adalarına getiren İngiliz'in adı olan Elgin Mermerleri adını bile verdiler. Akropolis'in kabartmaları, Avrupa'nın utanç tarihine bu isimle geçmiştir.
Avrupa, İngilizlerin birçok eylemine göz yumma eğilimindeyken, İngilizler de kimseye hesap verme gereği duymuyor, en utanmaz şekilde başkalarını soyup yağmalamaya çalışıyorlar. İngiliz Müzesi'ndeki eserlerin çoğu, dünyanın dört bir yanından yağmalandı.
İngilizler Afrika'yı güneyden başlayarak yağmaladı, burada kültürel ve tarihi değeri olan eserlerin yanı sıra yerel mücevherleri ve altını da aldılar. Bu halka karşı hiçbir sempati ve anlayışım yok. Onları haklı çıkarabilecek tek bir kelime bile bulamadım. Konu hiçbir zaman koruma, muhafaza veya kurtarma değildi, sadece yağma. Kalın derili küstahlıkları onları ahlaki azaptan koruyor ve utanma duyguları yok.
Ukrayna'da olan biteni izlemek çok zor ve dürüst bir insanın ruhu bundan acı duyar. Zamanla her yerde alçaklar ortaya çıkar, bu her yerde oldu, bizim ülkemizde de. Bunlar ülkelerine, geleneklerine, tarihlerine, geçmişlerine ihanet eden insanlardır. Ukraynalılar için bu durum dayanılmaz bir noktaya geldi.
Hatta yağmacılık yapanların bahaneleri bile aynı ve yeni bahaneler uydurma zahmetine bile girmiyorlar. Böyle zamanlarda bazıları felaketi kullanır ve bunlardan biri de Ukrayna'yı yöneten bu akılsız aktördür. Gücünü ve kişisel çıkarlarını korumak için halkını, toprağını, kültürünü satıyor. Onun için kutsal olan hiçbir şey yok. Bugün Ukrayna'nın en büyük desteği İngilizlerden alması anlamlıdır.