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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/firincilar-federasyonu-baskanindan-aciklama-ekmege-zam-gelecek-mi-1098308734.html
Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama: Ekmeğe zam gelecek mi?
Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama: Ekmeğe zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yıl sonuna kadar ekmeğin kilogramının ülke genelinde 75 liranın üzerinde olmayacak şekilde... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T16:28+0300
2025-08-01T16:28+0300
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili de olan Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, yıl başında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lirayı geçmemek üzere uygulanmaya başlandığını hatırlattı.200 gram ekmek 12 buçuk, 240 gram ekmek 15 liraÜlke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktaran Balcı, geçen sürede ekmek maliyetini etkileyen kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi.'Hedefimiz, ocağa kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza etmek'Balcı, odalarına hiçbir ilde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üzerinde olmaması konusunda genelge gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:'Zam yüzde 25 değil yüzde 20 oranında'Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatını belirlerken hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Balcı, "Dün maalesef bazı basın yayın organlarında 'ekmeğe yüzde 25 zam oldu' diye haberler çıktı. Fiyat artışı yüzde 25 değil, yüzde 20 olarak gerçekleşecektir. Daha önce olduğu gibi bu fiyat artışını ne kadar sürdürebilirsek o süre zarfında götürmeye çalışacağız. Hedefimiz ocak ayında yeni asgari ücret belirleninceye kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza ederek, yüzde 20 artışla bunu sürdürmeye çalışmaktır." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-ekmege-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1098279615.html
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ekmeğe zam gelecek mi?, ekmek fiyatları, ekmek ne kadar, ankara ekmek fiyatları, istanbul ekmek fiyatları
ekmeğe zam gelecek mi?, ekmek fiyatları, ekmek ne kadar, ankara ekmek fiyatları, istanbul ekmek fiyatları

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama: Ekmeğe zam gelecek mi?

16:28 01.08.2025
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© İHA
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yıl sonuna kadar ekmeğin kilogramının ülke genelinde 75 liranın üzerinde olmayacak şekilde çalışmalarını yaptıklarını açıkladı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili de olan Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, yıl başında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lirayı geçmemek üzere uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

200 gram ekmek 12 buçuk, 240 gram ekmek 15 lira

Ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktaran Balcı, geçen sürede ekmek maliyetini etkileyen kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

'Hedefimiz, ocağa kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza etmek'

Balcı, odalarına hiçbir ilde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üzerinde olmaması konusunda genelge gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"1 Ağustos'tan itibaren birçok vilayette kilogramı 75 lira olacak şekilde 200 gram ekmek 15 lira veya bölgelere göre vatandaşımızın tüketim alışkanlığına göre 270 gram ekmek 20 lira olacak şekilde ama kilogram bazda 75 lira ve 75 liranın altında belirlenen rakamlarla satışlar gerçekleştirmekte. Bugün itibarıyla başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve diğer iller olmak üzere çoğunlukla 200 gram ekmek 15 liraya satılmaktadır. Diğer iller de bu anlamda maliyet hesaplama yaparak ilgili kurumlara başvurularını yapmışlardır. Önümüzdeki günlerde de bu uygulama devam edecektir."

'Zam yüzde 25 değil yüzde 20 oranında'

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatını belirlerken hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Balcı, "Dün maalesef bazı basın yayın organlarında 'ekmeğe yüzde 25 zam oldu' diye haberler çıktı. Fiyat artışı yüzde 25 değil, yüzde 20 olarak gerçekleşecektir. Daha önce olduğu gibi bu fiyat artışını ne kadar sürdürebilirsek o süre zarfında götürmeye çalışacağız. Hedefimiz ocak ayında yeni asgari ücret belirleninceye kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza ederek, yüzde 20 artışla bunu sürdürmeye çalışmaktır." diye konuştu.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
EKONOMİ
Ankara'da ekmeğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
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