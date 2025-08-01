https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/firincilar-federasyonu-baskanindan-aciklama-ekmege-zam-gelecek-mi-1098308734.html

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama: Ekmeğe zam gelecek mi?

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama: Ekmeğe zam gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yıl sonuna kadar ekmeğin kilogramının ülke genelinde 75 liranın üzerinde olmayacak şekilde... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T16:28+0300

2025-08-01T16:28+0300

2025-08-01T16:28+0300

ekonomi̇

ekmek

ankara halk ekmek

ekmek fiyatları

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili de olan Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, yıl başında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lirayı geçmemek üzere uygulanmaya başlandığını hatırlattı.200 gram ekmek 12 buçuk, 240 gram ekmek 15 liraÜlke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktaran Balcı, geçen sürede ekmek maliyetini etkileyen kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi.'Hedefimiz, ocağa kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza etmek'Balcı, odalarına hiçbir ilde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üzerinde olmaması konusunda genelge gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:'Zam yüzde 25 değil yüzde 20 oranında'Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatını belirlerken hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Balcı, "Dün maalesef bazı basın yayın organlarında 'ekmeğe yüzde 25 zam oldu' diye haberler çıktı. Fiyat artışı yüzde 25 değil, yüzde 20 olarak gerçekleşecektir. Daha önce olduğu gibi bu fiyat artışını ne kadar sürdürebilirsek o süre zarfında götürmeye çalışacağız. Hedefimiz ocak ayında yeni asgari ücret belirleninceye kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza ederek, yüzde 20 artışla bunu sürdürmeye çalışmaktır." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-ekmege-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1098279615.html

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