https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-ekmege-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1098279615.html
Ankara'da ekmeğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
Ankara'da ekmeğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi. Yarından itibaren 200 gramlık ekmek 15 liraya satılacak. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T14:36+0300
2025-07-31T14:36+0300
2025-07-31T14:38+0300
ekonomi̇
ankara
ekmek
ekmek fiyatları
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Ankara'da ekmek fiyatları yarından itibaren zamlanıyor. 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükselecek. Yüzde 20 zam açıkladılar Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, yarından itibaren Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Alnıaçık, artan maliyetlerin fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını ve bu nedenle ekmek fiyatına zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Alnıaçık, Ankara'da ekmek fiyatının 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL olarak uygulanacağını söyledi. Zamdan önce 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liraydı. Böylece Ankara'da yarından itibaren ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam gelecek.En son ocak ayında zam gelmiştiOcak ayında da Ankara'da ekmeğe zam gelmişti. Ocaktaki zamda ekmek fiyatları 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/akaryakita-zam-icin-tarih-verildi-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-1098268108.html
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ankara, ankara ekmek zammı, ankara ekmek fiyatları
ankara, ankara ekmek zammı, ankara ekmek fiyatları
Ankara'da ekmeğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
14:36 31.07.2025 (güncellendi: 14:38 31.07.2025)
Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi. Yarından itibaren 200 gramlık ekmek 15 liraya satılacak.
Ankara'da ekmek fiyatları yarından itibaren zamlanıyor. 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükselecek.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, yarından itibaren Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Alnıaçık, artan maliyetlerin fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını ve bu nedenle ekmek fiyatına zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Alnıaçık, Ankara'da ekmek fiyatının 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL olarak uygulanacağını söyledi. Zamdan önce 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liraydı. Böylece Ankara'da yarından itibaren ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam gelecek.
En son ocak ayında zam gelmişti
Ocak ayında da Ankara'da ekmeğe zam gelmişti. Ocaktaki zamda ekmek fiyatları 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılmıştı.