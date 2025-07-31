https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-ekmege-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1098279615.html

Ankara'da ekmeğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

Ankara'da ekmeğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi. Yarından itibaren 200 gramlık ekmek 15 liraya satılacak. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T14:36+0300

2025-07-31T14:36+0300

2025-07-31T14:38+0300

ekonomi̇

ankara

ekmek

ekmek fiyatları

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Ankara'da ekmek fiyatları yarından itibaren zamlanıyor. 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükselecek. Yüzde 20 zam açıkladılar Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, yarından itibaren Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Alnıaçık, artan maliyetlerin fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını ve bu nedenle ekmek fiyatına zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Alnıaçık, Ankara'da ekmek fiyatının 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL olarak uygulanacağını söyledi. Zamdan önce 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liraydı. Böylece Ankara'da yarından itibaren ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam gelecek.En son ocak ayında zam gelmiştiOcak ayında da Ankara'da ekmeğe zam gelmişti. Ocaktaki zamda ekmek fiyatları 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/akaryakita-zam-icin-tarih-verildi-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-1098268108.html

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