https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/dokuzuncu-kattan-dusen-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1098314994.html

Dokuzuncu kattan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Dokuzuncu kattan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Zeytinburnu’nda bir binanın 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T22:48+0300

2025-08-01T22:48+0300

2025-08-01T22:48+0300

türki̇ye

kaza

kaza sebebi

polis

bebek

bebek ölümü

aile

aile hekimliği

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Zeytinburnu’nda 9. kattan düşen 1 yaşındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay, Veliefendi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 9. katından zemine düşen kız bebek A.R.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.R.S., yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-hastanelik-olan-bebegin-doktor-tarafindan-satin-alindigi-iddia-edilmisti-hekim-aciga-1098309155.html

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kaza, kaza sebebi, polis, bebek, bebek ölümü, aile, aile hekimliği, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı