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Dokuzuncu kattan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu’nda bir binanın 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T22:48+0300
2025-08-01T22:48+0300
türki̇ye
kaza
kaza sebebi
polis
bebek
bebek ölümü
aile
aile hekimliği
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Zeytinburnu’nda 9. kattan düşen 1 yaşındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay, Veliefendi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 9. katından zemine düşen kız bebek A.R.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.R.S., yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kusadasinda-hastanelik-olan-bebegin-doktor-tarafindan-satin-alindigi-iddia-edilmisti-hekim-aciga-1098309155.html
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kaza, kaza sebebi, polis, bebek, bebek ölümü, aile, aile hekimliği, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
kaza, kaza sebebi, polis, bebek, bebek ölümü, aile, aile hekimliği, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Dokuzuncu kattan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

22:48 01.08.2025
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA
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İstanbul Zeytinburnu’nda bir binanın 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zeytinburnu’nda 9. kattan düşen 1 yaşındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Veliefendi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 9. katından zemine düşen kız bebek A.R.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.R.S., yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya. İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
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