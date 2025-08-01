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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Tarafların, bölgedeki insani durum ve ateşkes çabalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-kritik-zirve-fidan-guler-ve-kalin-disisleri-bakanliginda-bir-araya-geldi-1098285377.html
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türkiye, suudi arabistan, gazze, gazze limanı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı
türkiye, suudi arabistan, gazze, gazze limanı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü

17:31 01.08.2025 (güncellendi: 18:07 01.08.2025)
© x Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türkevi'nde bir araya geldi.
 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türkevi'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Tarafların, bölgedeki insani durum ve ateşkes çabalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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