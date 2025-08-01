https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasiyla-gorustu-1098310081.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T17:31+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Tarafların, bölgedeki insani durum ve ateşkes çabalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-kritik-zirve-fidan-guler-ve-kalin-disisleri-bakanliginda-bir-araya-geldi-1098285377.html
türki̇ye
suudi arabistan
gazze
gazze limanı
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türkiye, suudi arabistan, gazze, gazze limanı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı
türkiye, suudi arabistan, gazze, gazze limanı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
17:31 01.08.2025 (güncellendi: 18:07 01.08.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Tarafların, bölgedeki insani durum ve ateşkes çabalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.