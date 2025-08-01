https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/cumhurbaskani-erdogan-gencleri-marjinallerin-insafina-birakmayacagiz-1098312454.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri marjinallerin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri marjinallerin insafına bırakmayacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda gençlere seslendi. Eğitimde fırsat... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T18:55+0300
2025-08-01T18:55+0300
2025-08-01T19:25+0300
türki̇ye
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye gençlik vakfı (tügva)
akademi
akademisyen
ödül
ödül töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda açıklamalarda bulundu.Türkiye Gençlik Vakfı yaz okulları finalinde gençlerle olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizleri İstanbul'da böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Türkiye Gençlik Vakfımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Kalbi güzel, zihni açık, heyecanı yüksek evlatlarımızla buluştuğumuz bu programda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Sevgili gençler, 81 ilimizde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum'' dedi.'Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz'Türkiye Gençlik Vakfı'nın hem eğitim hem kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle 11 yıldır hizmetler verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: 'Gençlik işte burada'Nurettin Topçu'dan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Merhum Nurettin Topçu, bundan 64 yıl evvel Türkiye Yüzyılı'nın öncü neferlerini, yani sizleri, bakınız nasıl tarif ediyor: 'Yarınki Türkiye'nin kurucuları muhtelif simada insanları şahıslarında birleştireceklerdir. Onlar da Yunus'la Yavuz birleşecek, Sinan Akif'e uzanacak, Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Onların eseri olan yarınki Türkiye şu temeller üzerine kurulacaktır: Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemiyet için harcanan emek, bin yıllık tarih, güçlü bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh. Evet, rahmetli Nurettin Topçu'nun bu sözlerle tarif ve taltif ettiği gençlik işte burada. Sultan Alparslan'ı Sultan Fatih'le, Selahaddin Eyyubi'yi Yavuz Selim'le, Kanuni'yi Sultan Abdülhamid'le buluşturan gençlik işte burada. Malazgirt akınlarını Çanakkale savunmasıyla, Milli Mücadele'yi 15 Temmuz destanıyla birleştiren gençlik işte burada. Köklerini bilen, mazisini tanıyan, geçmişi geleceğe taşıyan gençlik işte burada. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye, Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze'ye, gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik işte burada. Üstadın ifadesiyle; dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı gençlik işte burada'' açıklamasında bulundu.'Teknofest gençliği var'Türkiye'yi bu gençlere emanet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:'Tarihin çöp sepetine yolladık'Türkiye'de baskıların ortadan kaldırıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sevgili gençler, hamdolsun, sizler dünyaya gözlerinizi AK Parti iktidarlarında açtınız. Ülkesine ve milletine sevdalı kadroların yönetiminde büyüyorsunuz. Bakın, anne babalarınız gerçekten sancılı, sıkıntılı günler yaşadı. Yasaklara, baskılara, haksızlıklara karşı kararlı bir mücadele yürüttük. Katsayı zulmünü, kılık kıyafet yasaklarını, başörtüsü üzerindeki baskıları tek tek ortadan kaldırdık. 28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere sizlerin önünü açacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 81 ilimizi eğitim kurumlarımızla, kütüphanelerle, yurtlarla, gençlik ve spor tesisleriyle, bilim merkezleriyle gençlerimiz için donattık'' dedi.'Güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı'Terörün olmadığı bir geleceğin çok yakında olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Size iftira atacak, size kara çalacaklar'LGS iddiaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Gençler, sizi yolunuzdan döndürmek isteyecekler. Ümitlerinizi, hevesinizi, şevkinizi kırmaya çalışacaklar. Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, size kara çalacaklar. Bunlardan asla yılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz. Okullarınızın duvarlarına astıracağınız şeref tablolarıyla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında elde edeceğiniz derecelerle vereceksiniz. Unutmayın, hiç kimse bu ülkede size üvey evlat muamelesi yapamaz. Eğitiminizle, ufkunuzla, karakterinizle, önünüze koyduğunuz hedeflerle sizden sonrakilere örnek olacaksınız. Her şeyin yeri, zamanı, şartları vardır. Hepsinin ötesinde Rabbimizin çizdiği bir kader planı vardır'' açıklamasında bulundu.'Gazze'nin yanında olduk'İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze davasını savunmaktan vazgeçmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik vakfı (tügva), akademi, akademisyen, ödül, ödül töreni
türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik vakfı (tügva), akademi, akademisyen, ödül, ödül töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri marjinallerin insafına bırakmayacağız
18:55 01.08.2025 (güncellendi: 19:25 01.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda gençlere seslendi. Eğitimde fırsat eşitliğinden gençlik yatırımlarına kadar birçok alanda atılan adımları hatırlatan Erdoğan, gençleri marjinallerin insafına bırakmayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Türkiye Gençlik Vakfı yaz okulları finalinde gençlerle olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizleri İstanbul'da böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Türkiye Gençlik Vakfımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Kalbi güzel, zihni açık, heyecanı yüksek evlatlarımızla buluştuğumuz bu programda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Sevgili gençler, 81 ilimizde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum'' dedi.
'Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz'
Türkiye Gençlik Vakfı'nın hem eğitim hem kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle 11 yıldır hizmetler verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Vakfımızın daha pek çok alandaki başarılı çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Tabii şunu da gayet iyi biliyoruz. Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız eden de işte bu hizmetlerdir. Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını mülkünü yağmalayan değil; vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. Ama onlara bugün kötü bir haberim var. Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız. Bugün bir kez daha, medeniyet değerlerimizin şuurunda yeni kuşakların yetişmesi için varını yoğunu ortaya koyan her bir kardeşime, her bir TÜGVA mensubuna, yöneticisine, gönüllüsüne teşekkür ediyorum. Cenabı Allah emeklerinizi zayi etmesin. Çabalarınızı hayra tebdil eylesin. Çıktığınız bu seferi inşallah zaferle müjdelesin diyorum.
Nurettin Topçu'dan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Merhum Nurettin Topçu, bundan 64 yıl evvel Türkiye Yüzyılı'nın öncü neferlerini, yani sizleri, bakınız nasıl tarif ediyor: 'Yarınki Türkiye'nin kurucuları muhtelif simada insanları şahıslarında birleştireceklerdir. Onlar da Yunus'la Yavuz birleşecek, Sinan Akif'e uzanacak, Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Onların eseri olan yarınki Türkiye şu temeller üzerine kurulacaktır: Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemiyet için harcanan emek, bin yıllık tarih, güçlü bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh. Evet, rahmetli Nurettin Topçu'nun bu sözlerle tarif ve taltif ettiği gençlik işte burada. Sultan Alparslan'ı Sultan Fatih'le, Selahaddin Eyyubi'yi Yavuz Selim'le, Kanuni'yi Sultan Abdülhamid'le buluşturan gençlik işte burada. Malazgirt akınlarını Çanakkale savunmasıyla, Milli Mücadele'yi 15 Temmuz destanıyla birleştiren gençlik işte burada. Köklerini bilen, mazisini tanıyan, geçmişi geleceğe taşıyan gençlik işte burada. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye, Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze'ye, gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik işte burada. Üstadın ifadesiyle; dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı gençlik işte burada'' açıklamasında bulundu.
Türkiye'yi bu gençlere emanet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:
Dosta güven veren, duruşuyla maşallah dimdik ayakta. Gençler, burada Türkiye'nin umudu var, istikbali var, aydınlık yarınları var. Burada Türkiye'yi, özellikle Ortadoğu'nun, Balkanlar'ın, Kuzey Afrika'nın, Kafkasya'nın umudunu yeşerten genç yürekler işte burada. Burada kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aşan Teknofest gençliği var. Ben bu gençlikle gurur duyuyorum. Türkiye'yi inşallah bu gençliğe emanet edecek olmanın mutluluğunu tüm kalbimle hissediyorum.
'Tarihin çöp sepetine yolladık'
Türkiye'de baskıların ortadan kaldırıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sevgili gençler, hamdolsun, sizler dünyaya gözlerinizi AK Parti iktidarlarında açtınız. Ülkesine ve milletine sevdalı kadroların yönetiminde büyüyorsunuz. Bakın, anne babalarınız gerçekten sancılı, sıkıntılı günler yaşadı. Yasaklara, baskılara, haksızlıklara karşı kararlı bir mücadele yürüttük. Katsayı zulmünü, kılık kıyafet yasaklarını, başörtüsü üzerindeki baskıları tek tek ortadan kaldırdık. 28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere sizlerin önünü açacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 81 ilimizi eğitim kurumlarımızla, kütüphanelerle, yurtlarla, gençlik ve spor tesisleriyle, bilim merkezleriyle gençlerimiz için donattık'' dedi.
'Güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı'
Terörün olmadığı bir geleceğin çok yakında olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Elbette önümüzde gidecek daha çok yolumuz var. Daha ülkemize kazandıracağımız pek çok reform, yatırım, hizmet var. Ne diyor şair: 'Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bin niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı' Evet. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Zulümle, krizle, çatışmayla boğuşan coğrafyamızda barış rüzgarlarının esmesine inanın çok az kaldı. Allah'ın izniyle sizlere terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Son nefesimize kadar sizlerin hizmetinde olmaya inşallah devam edeceğiz.
'Size iftira atacak, size kara çalacaklar'
LGS iddiaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Gençler, sizi yolunuzdan döndürmek isteyecekler. Ümitlerinizi, hevesinizi, şevkinizi kırmaya çalışacaklar. Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, size kara çalacaklar. Bunlardan asla yılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz. Okullarınızın duvarlarına astıracağınız şeref tablolarıyla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında elde edeceğiniz derecelerle vereceksiniz. Unutmayın, hiç kimse bu ülkede size üvey evlat muamelesi yapamaz. Eğitiminizle, ufkunuzla, karakterinizle, önünüze koyduğunuz hedeflerle sizden sonrakilere örnek olacaksınız. Her şeyin yeri, zamanı, şartları vardır. Hepsinin ötesinde Rabbimizin çizdiği bir kader planı vardır'' açıklamasında bulundu.
'Gazze'nin yanında olduk'
İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze davasını savunmaktan vazgeçmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Sevgili gençler, inanıyorum ki her biriniz Gazze'de yaşananları takip ediyorsunuz. Filistinli kardeşlerimiz, Siyonist cinayet şebekesinin yüzde 90'ını yerle bir ettiği Gazze'de açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla mücadele ediyor. Her gün karnı sırtına yapışmış masum bebeklerin, çocukların, kadınların şehadet haberini alıyoruz. Gazze'deki masumlar, gıda dağıtım merkezi olarak adlandırılan kıyım merkezlerinde bitkinlikten bayılıyor, kalleş kurşunların hedefi oluyor. Anne ve babalar, enkazların arasında kilometrelerce yol yürüyüp bir çuval un alabilmek, bir yudum suya erişebilmek için canlarını tehlikeye atıyor. Benzerlerini yalnızca toplama kamplarında göreceğimiz sahnelerin çok daha kötüsü şu an Gazze'de, sözde medeni dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Şunu bugün bir kez daha açık açık ifade ediyorum: Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Gazze'de sadece çocuklar, sadece bebekler değil, insanlık adına ne varsa masumların kanından beslenen bir avuç caninin elinde yok edilmektedir. Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir. Gazze'deki mazlumların hakkını korkusuzca savunan hükümet, Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Terör devleti İsrail'in karşısında dimdik duran iktidar, bizim iktidarımızdır. Şunu sizin ve ailelerinizin özellikle bilmesini isterim: Gazze'deki kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. 101 bin tonu aşan insani yardımlarımızla kardeşlerimizin yanında olduk. İsrail'le ticareti tamamen durdurarak Filistin halkının yanında olduk. Diplomatik temaslarımızla, uluslararası alandaki çabalarımızla Gazze'nin yanında olduk. Daha burada sayamayacağımız nice destekle, nice yardımla Gazze'nin ve Gazzeli mazlumların yanında olduk. İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarına sırtımızı dönmedik. Tehdit edildik, gizli açık pek çok operasyona maruz kaldık ama hiçbir zaman Filistin'i ve Filistin davasını savunmaktan vazgeçmedik. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıyor, bizim Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi sorgulamaya kalkıyor. Buradan edep ve adap dışı ifadelerle hükümetimizi hedef alanlara sadece şunu söylüyorum: Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen siz değil miydiniz?