https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/cumhurbaskani-erdogan-gencleri-marjinallerin-insafina-birakmayacagiz-1098312454.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri marjinallerin insafına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri marjinallerin insafına bırakmayacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda gençlere seslendi. Eğitimde fırsat... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T18:55+0300

2025-08-01T18:55+0300

2025-08-01T19:25+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda açıklamalarda bulundu.Türkiye Gençlik Vakfı yaz okulları finalinde gençlerle olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizleri İstanbul'da böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Türkiye Gençlik Vakfımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Kalbi güzel, zihni açık, heyecanı yüksek evlatlarımızla buluştuğumuz bu programda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Sevgili gençler, 81 ilimizde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum'' dedi.'Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz'Türkiye Gençlik Vakfı'nın hem eğitim hem kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle 11 yıldır hizmetler verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: 'Gençlik işte burada'Nurettin Topçu'dan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Merhum Nurettin Topçu, bundan 64 yıl evvel Türkiye Yüzyılı'nın öncü neferlerini, yani sizleri, bakınız nasıl tarif ediyor: 'Yarınki Türkiye'nin kurucuları muhtelif simada insanları şahıslarında birleştireceklerdir. Onlar da Yunus'la Yavuz birleşecek, Sinan Akif'e uzanacak, Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Onların eseri olan yarınki Türkiye şu temeller üzerine kurulacaktır: Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemiyet için harcanan emek, bin yıllık tarih, güçlü bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh. Evet, rahmetli Nurettin Topçu'nun bu sözlerle tarif ve taltif ettiği gençlik işte burada. Sultan Alparslan'ı Sultan Fatih'le, Selahaddin Eyyubi'yi Yavuz Selim'le, Kanuni'yi Sultan Abdülhamid'le buluşturan gençlik işte burada. Malazgirt akınlarını Çanakkale savunmasıyla, Milli Mücadele'yi 15 Temmuz destanıyla birleştiren gençlik işte burada. Köklerini bilen, mazisini tanıyan, geçmişi geleceğe taşıyan gençlik işte burada. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye, Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze'ye, gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik işte burada. Üstadın ifadesiyle; dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı gençlik işte burada'' açıklamasında bulundu.'Teknofest gençliği var'Türkiye'yi bu gençlere emanet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:'Tarihin çöp sepetine yolladık'Türkiye'de baskıların ortadan kaldırıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sevgili gençler, hamdolsun, sizler dünyaya gözlerinizi AK Parti iktidarlarında açtınız. Ülkesine ve milletine sevdalı kadroların yönetiminde büyüyorsunuz. Bakın, anne babalarınız gerçekten sancılı, sıkıntılı günler yaşadı. Yasaklara, baskılara, haksızlıklara karşı kararlı bir mücadele yürüttük. Katsayı zulmünü, kılık kıyafet yasaklarını, başörtüsü üzerindeki baskıları tek tek ortadan kaldırdık. 28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere sizlerin önünü açacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 81 ilimizi eğitim kurumlarımızla, kütüphanelerle, yurtlarla, gençlik ve spor tesisleriyle, bilim merkezleriyle gençlerimiz için donattık'' dedi.'Güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı'Terörün olmadığı bir geleceğin çok yakında olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Size iftira atacak, size kara çalacaklar'LGS iddiaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Gençler, sizi yolunuzdan döndürmek isteyecekler. Ümitlerinizi, hevesinizi, şevkinizi kırmaya çalışacaklar. Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, size kara çalacaklar. Bunlardan asla yılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz. Okullarınızın duvarlarına astıracağınız şeref tablolarıyla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında elde edeceğiniz derecelerle vereceksiniz. Unutmayın, hiç kimse bu ülkede size üvey evlat muamelesi yapamaz. Eğitiminizle, ufkunuzla, karakterinizle, önünüze koyduğunuz hedeflerle sizden sonrakilere örnek olacaksınız. Her şeyin yeri, zamanı, şartları vardır. Hepsinin ötesinde Rabbimizin çizdiği bir kader planı vardır'' açıklamasında bulundu.'Gazze'nin yanında olduk'İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze davasını savunmaktan vazgeçmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/turkiye-italya-libya-zirvesi-tamamlandi-iletisim-baskanligindan-ilk-aciklama-1098311538.html

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