Çinli uzman: British Museum Batı'daki en büyük Çin eserleri koleksiyonuna sahip

Çin ve Birleşik Krallık arasında kültür varlıklarının yasadışı ticaretini önlemeye yönelik mevcut bir anlaşma bulunmasına ve bazı eserlerin iadesine olanak sağlamasına rağmen, bu anlaşma İngiliz yasalarını geçersiz kılmamakta. Dolayısıyla, eserlerin iadesi için siyasi, diplomatik ve hukuki mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekiyor ki bu da doğrudan ikili ilişkilerin durumuna bağlı.