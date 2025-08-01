Çinli uzman: British Museum Batı'daki en büyük Çin eserleri koleksiyonuna sahip
© Sputnik / British Museum İngiltere'nin başkenti Londra’daki British Museum uzmanları, bir salyangoz kabuğundan çıkarak dua eden şövalyenin tasvir edildiği 13-14. yüzyıllara ait heykelciğin, modern bir memin Ortaçağ analoğu olabileceğini belirledi.
© Sputnik / British Museum
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Çinli siyasi yorumcu Zhou Chengyang, British Museum’un Batı'daki en büyük Çin eserleri koleksiyonuna sahip olduğunu, ancak İngiltere yasalarının İngiliz devleti tarafından çalınan eserlerin iade edilmesi önünde engel teşkil ettiğini belirtti.
İngiliz müzelerinde sergilenen Çin eserleriyle ilgili Sputnik’e demeç veren Chengyang, British Museum’daki 23 bin Çin eserinden yaklaşık 2 binin daimi olarak sergilendiğini belirterek, şunları ifade etti:
Bunların çoğu sömürgeci yayılma döneminde elde edildi. Çin halkı bu eserlerin iadesi için baskı yapsa da, 1963 tarihli British Museum Yasası uyarınca, kurumun özel durumlar dışında eserleri iade etme hakkı bulunmuyor. Bu yasanın 3. maddesi koleksiyondan eserlerin izinsiz olarak transferini açıkça yasaklamakta, bu da geri dönüşün önünde yasal bir engel oluşturuyor.
Çin ve Birleşik Krallık arasında kültür varlıklarının yasadışı ticaretini önlemeye yönelik mevcut bir anlaşma bulunmasına ve bazı eserlerin iadesine olanak sağlamasına rağmen, bu anlaşma İngiliz yasalarını geçersiz kılmamakta. Dolayısıyla, eserlerin iadesi için siyasi, diplomatik ve hukuki mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekiyor ki bu da doğrudan ikili ilişkilerin durumuna bağlı.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in 27 Temmuz'da Tayvan'daki durumun tırmanması halinde Pasifik bölgesinde askeri harekata hazır olduklarını açıklaması mevcut gerilime işaret etmekte ve bu durum iade sürecini daha da karmaşık hale getirmektedir.
Londra'nın mevcut tutumu halkın hoşnutsuzluğunu körüklüyor ve ikili ilişkiler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Birleşik Krallık Çin ile işbirliğini geliştirmek istiyorsa, politikasını yeniden gözden geçirmeli ve kültürel mirasın kademeli olarak iadesi için gerekli koşulları yaratmalıdır.
Kültürel varlıkların iadesi sadece halkın beklentilerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Çin ve Birleşik Krallık arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır. Uzun vadede bu konu ikili diyaloğun önemli bir unsuru haline gelebilir.