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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/afgan-uzman-ingiliz-muzeleri-ve-tarihi-ingilterenin-igrenc-suc-ve-hirsizligina-taniklik-ediyor-1098311434.html
Afgan uzman: İngiliz müzeleri ve tarihi İngiltere'nin iğrenç suç ve hırsızlığına tanıklık ediyor
Afgan uzman: İngiliz müzeleri ve tarihi İngiltere'nin iğrenç suç ve hırsızlığına tanıklık ediyor
Sputnik Türkiye
Afgan uzman Şahabuddin Sarmand, İngiliz müzeleri ve tarihinin İngiltere'nin yağmaladığı kültürel miraslara ilişkin iğrenç suç ve hırsızlığına tanıklık ettiğini... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
afganistan
i̇ngiltere
kültürel miras
yağma
sanat eseri
müze
tarih
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Afgan siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Şahabuddin Sarmand, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Afganistan’ın da İngilizlerin saldırganlığından etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirterek, kültürel mirasının yağmalandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/misirli-arkeolog-ingiltere-misira-ait-100-binden-fazla-antik-eser-caldi-1098286445.html
afganistan
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afganistan, i̇ngiltere, kültürel miras, yağma, sanat eseri, müze, tarih
afganistan, i̇ngiltere, kültürel miras, yağma, sanat eseri, müze, tarih

Afgan uzman: İngiliz müzeleri ve tarihi İngiltere'nin iğrenç suç ve hırsızlığına tanıklık ediyor

18:14 01.08.2025
© AP Photo / Frank AugsteinЭкспонаты коллекции Эрмитажа на выставке "Скифы: воины древней Сибири" в Британском музее, Лондон
Экспонаты коллекции Эрмитажа на выставке Скифы: воины древней Сибири в Британском музее, Лондон - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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Afgan uzman Şahabuddin Sarmand, İngiliz müzeleri ve tarihinin İngiltere'nin yağmaladığı kültürel miraslara ilişkin iğrenç suç ve hırsızlığına tanıklık ettiğini belirtti.
Afgan siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Şahabuddin Sarmand, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Afganistan’ın da İngilizlerin saldırganlığından etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirterek, kültürel mirasının yağmalandığını ifade etti.

İngiliz sömürgeciliğinin başlangıçta iki amacı vardı: Birincisi, egemenliği altındaki ülkeler üzerinde hakimiyet kurmak, ikincisi ise tüm maden kaynaklarını, değerli sanat eserlerini ve kültürel mirası yağmalamak.

Her ülkenin kendi kültürel, siyasi ve ulusal gurur nesneleri vardır ve bunların müsadere edilmesi kültürel ve tarihi miraslarına büyük zararlar veriyor.

İngiliz müzeleri ve tarihi, İngiltere'nin işlediği bu iğrenç suça ve hırsızlığa tanıklık etmektedir.

Afganistan da özellikle İngilizlerin saldırganlığından etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Çeşitli hilelerle Afgan tarihinden sanat eserleri ve belgeler çaldılar ve bunları müzelerinde sergiliyorlar.

Örneğin Afganistan Ulusal Müzesi'nden Budist heykelleri, Bahtar altın hazinesi, Koh-i noor elması"

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