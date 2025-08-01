İngiliz sömürgeciliğinin başlangıçta iki amacı vardı: Birincisi, egemenliği altındaki ülkeler üzerinde hakimiyet kurmak, ikincisi ise tüm maden kaynaklarını, değerli sanat eserlerini ve kültürel mirası yağmalamak.

Her ülkenin kendi kültürel, siyasi ve ulusal gurur nesneleri vardır ve bunların müsadere edilmesi kültürel ve tarihi miraslarına büyük zararlar veriyor.

İngiliz müzeleri ve tarihi, İngiltere'nin işlediği bu iğrenç suça ve hırsızlığa tanıklık etmektedir.

Afganistan da özellikle İngilizlerin saldırganlığından etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Çeşitli hilelerle Afgan tarihinden sanat eserleri ve belgeler çaldılar ve bunları müzelerinde sergiliyorlar.

Örneğin Afganistan Ulusal Müzesi'nden Budist heykelleri, Bahtar altın hazinesi, Koh-i noor elması"