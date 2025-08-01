https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/chp-genel-baskani-ozelden-abd-buyukelcisine-tepki-hadsiz-buyukelci-1098313939.html

CHP Genel Başkanı Özel'den ABD Büyükelçisi'ne tepki: 'Hadsiz büyükelçi'

CHP Genel Başkanı Özel'den ABD Büyükelçisi'ne tepki: 'Hadsiz büyükelçi'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Osmanlı'nın millet sistemiyle ilgili açıklamalarına sert... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T21:25+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray mitinginde ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni hedef aldı.Aksaray mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi’nin açıklamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:'Cumhuriyet’in kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz!'CHP lideri Özel ''Bu ülkeyi kuranlar, tüm etnik gruplar, tüm inançlar yan yana yaşasın diye bir çatı inşa etti. O çatının adı Cumhuriyet sistemidir. Bu millet o çatının altında yaşıyor ve sahip çıkıyor. Elbette eksiklikler var, hatalar var, büyük haksızlıklar var. Ama biz bu ülkede yaşayan herkesi madden, manen ve siyaseten eşitlemek için el ele, omuz omuza vereceğiz. Amerika’nın büyükelçisi de duysun. Onu oraya koyanlar da, o sözleri yazan da, okuyan Erdoğan da duysun. Erdoğan’ın bu sözlerine sessiz kalanlar da duysun. ‘Cumhuriyet’in kolunu keseceğiz’ diyorlar. Cumhuriyet’in kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz!'' dedi.'CHP yer almıyorsa, o komisyondan korkun'CHP Genel Başkanı Özel ''Geçtiğimiz günlerde bu konuları konuştuk, tartıştık. Meclisteki ilgili komisyona arkadaşlarımızı gönderdik. Buradan hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum: Bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi yoksa, bir komisyonda CHP yer almıyorsa, o komisyondan korkun" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ozgur-ozel-cumhurbaskani-adayi-olmayacagim-1098272180.html

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