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CHP Genel Başkanı Özel'den ABD Büyükelçisi'ne tepki: 'Hadsiz büyükelçi'
CHP Genel Başkanı Özel'den ABD Büyükelçisi'ne tepki: 'Hadsiz büyükelçi'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Osmanlı'nın millet sistemiyle ilgili açıklamalarına sert... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T21:25+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray mitinginde ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni hedef aldı.Aksaray mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi’nin açıklamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:'Cumhuriyet’in kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz!'CHP lideri Özel ''Bu ülkeyi kuranlar, tüm etnik gruplar, tüm inançlar yan yana yaşasın diye bir çatı inşa etti. O çatının adı Cumhuriyet sistemidir. Bu millet o çatının altında yaşıyor ve sahip çıkıyor. Elbette eksiklikler var, hatalar var, büyük haksızlıklar var. Ama biz bu ülkede yaşayan herkesi madden, manen ve siyaseten eşitlemek için el ele, omuz omuza vereceğiz. Amerika’nın büyükelçisi de duysun. Onu oraya koyanlar da, o sözleri yazan da, okuyan Erdoğan da duysun. Erdoğan’ın bu sözlerine sessiz kalanlar da duysun. ‘Cumhuriyet’in kolunu keseceğiz’ diyorlar. Cumhuriyet’in kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz!'' dedi.'CHP yer almıyorsa, o komisyondan korkun'CHP Genel Başkanı Özel ''Geçtiğimiz günlerde bu konuları konuştuk, tartıştık. Meclisteki ilgili komisyona arkadaşlarımızı gönderdik. Buradan hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum: Bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi yoksa, bir komisyonda CHP yer almıyorsa, o komisyondan korkun" açıklamasında bulundu.
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türkiye, özgür özel, amerika, aksaray, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet, chp
türkiye, özgür özel, amerika, aksaray, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet, chp
CHP Genel Başkanı Özel'den ABD Büyükelçisi'ne tepki: 'Hadsiz büyükelçi'
21:25 01.08.2025 (güncellendi: 21:28 01.08.2025)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Osmanlı'nın millet sistemiyle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Cumhuriyet sistemine sahip çıkacaklarını vurgulayan Özel, CHP'nin yer almadığı her komisyondan endişe edilmesi gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray mitinginde ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni hedef aldı.
Aksaray mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi’nin açıklamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
Amerika’nın hadsiz, haddini aşan büyükelçisi geçenlerde 'Osmanlı’nın millet sistemi' dedi. 'Ne diyorsun sen?' dedik. Demiş ki en son: 'Ben mezheplere dayalı yönetimden bahsettim. Millet sisteminden söz ederken aslında mezhepsel bir düzenden söz ediyorum. Köyler, dinler, mezhepler, tarikatlar, kabileler… Tüm bunlar merkezi bir sistemde, Cumhuriyet ya da demokrasi dediğimiz yapıda birlikte yaşayabilir' Adam aklını yitirmiş. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Kabul ediyor, ne kabilesi? Köy diyor, din diyor, mezhep diyor... Sen bilmiyorsun ki bu ülkede tüm mezhepler Hatay’da, tüm dinler İstanbul’da, Türkiye’nin dört bir yanında yan yana yaşıyor.
'Cumhuriyet’in kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz!'
CHP lideri Özel ''Bu ülkeyi kuranlar, tüm etnik gruplar, tüm inançlar yan yana yaşasın diye bir çatı inşa etti. O çatının adı Cumhuriyet sistemidir. Bu millet o çatının altında yaşıyor ve sahip çıkıyor. Elbette eksiklikler var, hatalar var, büyük haksızlıklar var. Ama biz bu ülkede yaşayan herkesi madden, manen ve siyaseten eşitlemek için el ele, omuz omuza vereceğiz. Amerika’nın büyükelçisi de duysun. Onu oraya koyanlar da, o sözleri yazan da, okuyan Erdoğan da duysun. Erdoğan’ın bu sözlerine sessiz kalanlar da duysun. ‘Cumhuriyet’in kolunu keseceğiz’ diyorlar. Cumhuriyet’in kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz!'' dedi.
'CHP yer almıyorsa, o komisyondan korkun'
CHP Genel Başkanı Özel ''Geçtiğimiz günlerde bu konuları konuştuk, tartıştık. Meclisteki ilgili komisyona arkadaşlarımızı gönderdik. Buradan hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum: Bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi yoksa, bir komisyonda CHP yer almıyorsa, o komisyondan korkun" açıklamasında bulundu.