https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ozgur-ozel-cumhurbaskani-adayi-olmayacagim-1098272180.html
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda kendisinin aday olmayacağını söyledi. Özel, "Olası bir durumda seçimi alıyor... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T12:19+0300
2025-07-31T12:19+0300
2025-07-31T12:19+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda, "Ben değilim" dedi.CHP lideri Özgür Özel SÖZCÜ TV'de yayımlanan Para Politika programının konuğu oldu. Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun aday olmadığı durumda "Ben aday değilim" dedi.'Hepsi iftira'CHP lideri Özgür Özel açılamalarında şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu'nun adaylaşamadığı durumda ne yapacaksınız sorusuna yanıt veren Özel, "O durumda aday ben değilim" dedi.
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özgür özel: cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
özgür özel: cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda kendisinin aday olmayacağını söyledi. Özel, "Olası bir durumda seçimi alıyor dediğimizi destekleriz" dedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda, "Ben değilim" dedi.
CHP lideri Özgür Özel SÖZCÜ TV'de yayımlanan Para Politika programının konuğu oldu. Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun aday olmadığı durumda "Ben aday değilim" dedi.
CHP lideri Özgür Özel açılamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Hangisine dokunsanız bin tane şey anlatırım. Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'li AKP'li olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz? Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş."
İmamoğlu'nun adaylaşamadığı durumda ne yapacaksınız sorusuna yanıt veren Özel, "O durumda aday ben değilim" dedi.