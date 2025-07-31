10 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu
© AA / Mustafa BikeçBursa orman yangını
© AA / Mustafa Bikeç
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Bursa'da başlayan ve Orhaneli-Harmancık hattında yayılan orman yangını kontrol altında alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dün yaptığı açıklamada "Toplamda bakıldığında 10 bin futbol sahası kadar alanı kaybetmenin üzüntüsünü toplum, şehir ve ülke olarak yaşıyoruz" dedi.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınarak oğutma çalışmalarına geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir" ifadesini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangının bilançosunu açıklayarak 10 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın kül olduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu ve Harmancık’ta toplam 6 bin hektardan fazla alanın kaybedildiğini söyledi. Harmancık’ta 2 milyon 300 bin, Gürsu’da ise 680 bin ağacın yandığını belirten Başkan Bozbey şu açıklamaları yaptı:
“Köylülerimiz, traktör arkasına taktıkları tankerlerle yoğun bir mücadele gösterdi. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Gönüllülerimize, sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlarımıza, her bir Bursalıya, yangınlara koşarak ‘Ben de bir ağacı söndürmeliyim’ diye çaba gösteren her güzel insana yürekten teşekkür ediyorum. Ancak kayıplarımız var. Tankerin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum”
“Bu yangında Gürsu’da yaklaşık 1370 hektar alanımızı kaybettik. Harmancık’ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarında alanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. İnanılmaz bir facia. Bursa böyle bir faciayı uzun yıllardır görmedi. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece Harmancık bölgesinde yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında ağacı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Merkezde de yaklaşık 680 bin civarında çam ağacını kaybettik. Ölçümlemeler devam ediyor. Bunun sonucunda her şey net olarak ortaya çıkacak.
Toplamda bakıldığında 10 bin futbol sahası kadar alanı kaybetmenin üzüntüsünü toplum, şehir ve ülke olarak yaşıyoruz. Ağaçların yanında binlerce canlıyı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz”