10 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu

“Bu yangında Gürsu’da yaklaşık 1370 hektar alanımızı kaybettik. Harmancık’ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarında alanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. İnanılmaz bir facia. Bursa böyle bir faciayı uzun yıllardır görmedi. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece Harmancık bölgesinde yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında ağacı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Merkezde de yaklaşık 680 bin civarında çam ağacını kaybettik. Ölçümlemeler devam ediyor. Bunun sonucunda her şey net olarak ortaya çıkacak.

Toplamda bakıldığında 10 bin futbol sahası kadar alanı kaybetmenin üzüntüsünü toplum, şehir ve ülke olarak yaşıyoruz. Ağaçların yanında binlerce canlıyı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz”