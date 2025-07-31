Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/10-bin-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-kul-oldu-1098262507.html
10 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu
10 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu
Sputnik Türkiye
Bursa'da başlayan ve Orhaneli-Harmancık hattında yayılan orman yangını kontrol altında alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dün yaptığı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T07:46+0300
2025-07-31T07:46+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
bursa
harmancık
gürsu
orman
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098261810_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_41636d7262b68c3927f9bf0d18d169ae.jpg
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınarak oğutma çalışmalarına geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir" ifadesini kullandı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangının bilançosunu açıklayarak 10 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın kül olduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu ve Harmancık’ta toplam 6 bin hektardan fazla alanın kaybedildiğini söyledi. Harmancık’ta 2 milyon 300 bin, Gürsu’da ise 680 bin ağacın yandığını belirten Başkan Bozbey şu açıklamaları yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/bursada-havai-fisekle-yangina-sorusturma-suphelilere-verilen-ceza-sasirtti-1098254907.html
türki̇ye
bursa
harmancık
gürsu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098261810_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5dcb9a3d4aa2650b9ccbd209d05a2c1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇brahim yumaklı, bursa, harmancık, gürsu , orman, orman yangını
i̇brahim yumaklı, bursa, harmancık, gürsu , orman, orman yangını

10 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu

07:46 31.07.2025
© AA / Mustafa BikeçBursa orman yangını
Bursa orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Mustafa Bikeç
Abone ol
Bursa'da başlayan ve Orhaneli-Harmancık hattında yayılan orman yangını kontrol altında alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dün yaptığı açıklamada "Toplamda bakıldığında 10 bin futbol sahası kadar alanı kaybetmenin üzüntüsünü toplum, şehir ve ülke olarak yaşıyoruz" dedi.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınarak oğutma çalışmalarına geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir" ifadesini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangının bilançosunu açıklayarak 10 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın kül olduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu ve Harmancık’ta toplam 6 bin hektardan fazla alanın kaybedildiğini söyledi. Harmancık’ta 2 milyon 300 bin, Gürsu’da ise 680 bin ağacın yandığını belirten Başkan Bozbey şu açıklamaları yaptı:
“Köylülerimiz, traktör arkasına taktıkları tankerlerle yoğun bir mücadele gösterdi. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Gönüllülerimize, sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlarımıza, her bir Bursalıya, yangınlara koşarak ‘Ben de bir ağacı söndürmeliyim’ diye çaba gösteren her güzel insana yürekten teşekkür ediyorum. Ancak kayıplarımız var. Tankerin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum”

“Bu yangında Gürsu’da yaklaşık 1370 hektar alanımızı kaybettik. Harmancık’ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarında alanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. İnanılmaz bir facia. Bursa böyle bir faciayı uzun yıllardır görmedi. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece Harmancık bölgesinde yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında ağacı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Merkezde de yaklaşık 680 bin civarında çam ağacını kaybettik. Ölçümlemeler devam ediyor. Bunun sonucunda her şey net olarak ortaya çıkacak.

Toplamda bakıldığında 10 bin futbol sahası kadar alanı kaybetmenin üzüntüsünü toplum, şehir ve ülke olarak yaşıyoruz. Ağaçların yanında binlerce canlıyı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz”

Bursa Orhaneli'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
TÜRKİYE
Bursa'da havai fişekle yangına soruşturma: Şüphelilere verilen ceza şaşırttı
Dün, 19:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала