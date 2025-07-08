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İstanbullular dikkat: İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kaldırılıyor
İstanbullular dikkat: İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattını kapatacağını açıkladı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yaşayanları yakından ilgilendiren önemli arabalı vapur hattı kaldırılıyor. İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kalkıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 31 Temmuz 2025 itibarıyla seyahat süresini kısaltan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının seferlerinin durdurulacağını açıkladı.Arabalı vapur yerine yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek olan Deniz Dolmuş seferleri başlatılacak.Trafiği rahatlatıyorduİstinye ve Çubuklu arasında faaliyet gösteren hat trafiğe takılmadan deniz yoluyla kısa sürede iki yaka arasında hizmet veriyordu. Bundan sonraki süreçte araçlar Avrupa ya da Anadolu Yakası'na geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalacak.
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i̇stanbul, arabalı vapur, i̇stinye
i̇stanbul, arabalı vapur, i̇stinye

İstanbullular dikkat: İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kaldırılıyor

16:06 08.07.2025
© İHA / İHA-AW323540arabalı vapur
arabalı vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© İHA / İHA-AW323540
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattını kapatacağını açıkladı.
İstanbul'da yaşayanları yakından ilgilendiren önemli arabalı vapur hattı kaldırılıyor.

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı kalkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 31 Temmuz 2025 itibarıyla seyahat süresini kısaltan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının seferlerinin durdurulacağını açıkladı.

Arabalı vapur yerine yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek olan Deniz Dolmuş seferleri başlatılacak.

Trafiği rahatlatıyordu

İstinye ve Çubuklu arasında faaliyet gösteren hat trafiğe takılmadan deniz yoluyla kısa sürede iki yaka arasında hizmet veriyordu.
Bundan sonraki süreçte araçlar Avrupa ya da Anadolu Yakası'na geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalacak.
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