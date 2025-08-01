https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/belediye-duyurdu-araba-ve-hali-yikamak-yasaklandi-1098289968.html

Belediye duyurdu: Araba ve halı yıkamak yasaklandı

Belediye duyurdu: Araba ve halı yıkamak yasaklandı

Sputnik Türkiye

Çanakkale Belediyesi, şehir genelinde artan su tüketimini kontrol altına almak ve su kaynaklarını korumak amacıyla bir dizi yeni karar aldı. Belediye... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T00:40+0300

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Çanakkale Belediyesi, su tasarrufu amacıyla araç ve halı yıkamayla yeşil alan sulamasına yönelik çeşitli kısıtlamalar getirdi.Belediye tarafından yayımlanan açıklamada, hem kamusal alanlar için hem de bireysel kullanımda su tasarrufu önlemlerinin hayata geçirildiği vurgulandı. Yetkililer, halktan su kaynaklarını korumak adına alınan bu tedbirlere uyulmasını, uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı açıklandı.Alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/cesmede-su-kesintisi-suresi-7-saatten-10-saate-cikarildi-1098289386.html

türki̇ye

çanakkale

çanakkale boğazı

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