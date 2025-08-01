https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/belediye-duyurdu-araba-ve-hali-yikamak-yasaklandi-1098289968.html
Belediye duyurdu: Araba ve halı yıkamak yasaklandı
Belediye duyurdu: Araba ve halı yıkamak yasaklandı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Belediyesi, şehir genelinde artan su tüketimini kontrol altına almak ve su kaynaklarını korumak amacıyla bir dizi yeni karar aldı. Belediye... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T00:40+0300
2025-08-01T00:40+0300
2025-08-01T00:40+0300
türki̇ye
çanakkale
çanakkale valiliği
çanakkale boğazı
çanakkale belediyesi
araba
araba yıkama
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ev
ev sahibi
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Çanakkale Belediyesi, su tasarrufu amacıyla araç ve halı yıkamayla yeşil alan sulamasına yönelik çeşitli kısıtlamalar getirdi.Belediye tarafından yayımlanan açıklamada, hem kamusal alanlar için hem de bireysel kullanımda su tasarrufu önlemlerinin hayata geçirildiği vurgulandı. Yetkililer, halktan su kaynaklarını korumak adına alınan bu tedbirlere uyulmasını, uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı açıklandı.Alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/cesmede-su-kesintisi-suresi-7-saatten-10-saate-cikarildi-1098289386.html
türki̇ye
çanakkale
çanakkale boğazı
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çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale boğazı, çanakkale belediyesi , araba, araba yıkama, halı, ev, ev sahibi , su, su kesintisi, su baskını, atık su
çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale boğazı, çanakkale belediyesi , araba, araba yıkama, halı, ev, ev sahibi , su, su kesintisi, su baskını, atık su
Belediye duyurdu: Araba ve halı yıkamak yasaklandı
Çanakkale Belediyesi, şehir genelinde artan su tüketimini kontrol altına almak ve su kaynaklarını korumak amacıyla bir dizi yeni karar aldı. Belediye tarafından yayımlanan açıklamada, araba, halı, konut ve işyeri önü gibi yerlerin yıkanması yasaklandı.
Çanakkale Belediyesi, su tasarrufu amacıyla araç ve halı yıkamayla yeşil alan sulamasına yönelik çeşitli kısıtlamalar getirdi.
Belediye tarafından yayımlanan açıklamada, hem kamusal alanlar için hem de bireysel kullanımda su tasarrufu önlemlerinin hayata geçirildiği vurgulandı. Yetkililer, halktan su kaynaklarını korumak adına alınan bu tedbirlere uyulmasını, uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı açıklandı.
Alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
1.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla Milli Eğitim’e bağlı okullar ve belediyeye ait sokak çeşmelerine, su tüketimini azaltan 'perlatör'
adı verilen aparatlar takılacak.
2.
Park, bahçe ve yeşil alanlarda sulama işlemleri sınırlandırılacak; acil ihtiyaç dışında
bu alanlarda sadece fıskiye ve damlama gibi alternatif sistemler kullanılacak.
3.
Sulamalar, sıcaklığın daha düşük olduğu sabah ve akşam saatlerinde yapılacak ve yağmurlama/damlama sistemleri
tercih edilecek.
4.
Şehir şebeke suyuyla hortumla araç yıkanması
yasaklandı.
5.
Konut ve işyerlerinin ön ve iç kısımlarının hortumla yıkanması da yasak
kapsamına alındı.
6.
Halı ve kilim yıkamaları da yasaklandı. Bu konuda zabıta ekipleri denetim yapacak ve kamuoyuna bilgilendirme sağlanacak.