https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/adanada-egitim-ucagi-dustu-2-kisi-agir-yarali-1098313647.html

Adana’da eğitim uçağı düştü: 2 kişi ağır yaralı

Adana’da eğitim uçağı düştü: 2 kişi ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Adana’nın Yüreğir ilçesinde özel bir havacılık şirketine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu ağır şekilde yaralandı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T21:08+0300

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Adana'da özel bir havacılık şirketine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu ağır yaralandı.Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, kaza saat 19.20 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi’nde bulunan Kelaynak pistinde meydana geldiğini belirtti. Köşger, 'Ultra Light' sınıfındaki eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü ifade etti.Kazada, pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan’ın yaralandığını aktaran Vali Köşger, her iki yaralının da durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Vali Köşger, “Kaza nedeniyle yaralanan iki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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