https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bakanlik-acikladi-ette-sakatat-salamda-domuz-eti-cikti-1098302077.html

Bakanlık açıkladı: Ette sakatat, salamda domuz eti çıktı

Bakanlık açıkladı: Ette sakatat, salamda domuz eti çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları yeniden ifşa etti. Güncellenen listede et, süt, baharat, yağ ve bal... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T13:41+0300

2025-08-01T13:41+0300

2025-08-01T13:41+0300

türki̇ye

tarım

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

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salam

kıyma

sakatat

domuz

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlık, 31 Temmuz 2025 tarihli açıklamasında, son kontrollerde taklit ve tağşiş yapılan 60’tan fazla ürünü ifşa etti. Tespit edilen firmalar arasında et, süt, yağ, bal ve baharat sektörlerinden çok sayıda marka yer aldı.Salamda domuz eti çıktıEt ve şarküteri ürünleri, listede en dikkat çeken gruplar arasında yer aldı. Özellikle dana kıyma ve lahmacun harcında sağlığı tehdit eden içerikler bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-ekmege-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1098279615.html

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