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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bakanlik-acikladi-ette-sakatat-salamda-domuz-eti-cikti-1098302077.html
Bakanlık açıkladı: Ette sakatat, salamda domuz eti çıktı
Bakanlık açıkladı: Ette sakatat, salamda domuz eti çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları yeniden ifşa etti. Güncellenen listede et, süt, baharat, yağ ve bal... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T13:41+0300
2025-08-01T13:41+0300
türki̇ye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
salam
kıyma
sakatat
domuz
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlık, 31 Temmuz 2025 tarihli açıklamasında, son kontrollerde taklit ve tağşiş yapılan 60’tan fazla ürünü ifşa etti. Tespit edilen firmalar arasında et, süt, yağ, bal ve baharat sektörlerinden çok sayıda marka yer aldı.Salamda domuz eti çıktıEt ve şarküteri ürünleri, listede en dikkat çeken gruplar arasında yer aldı. Özellikle dana kıyma ve lahmacun harcında sağlığı tehdit eden içerikler bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-ekmege-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1098279615.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler, domuz eti tespiti, sakatat karıştırılan kıyma, baharatta boya kullanımı, sahte zeytinyağı, balda hile, gıda denetimi, gıda güvenliği, halk sağlığı
tarım ve orman bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler, domuz eti tespiti, sakatat karıştırılan kıyma, baharatta boya kullanımı, sahte zeytinyağı, balda hile, gıda denetimi, gıda güvenliği, halk sağlığı

Bakanlık açıkladı: Ette sakatat, salamda domuz eti çıktı

13:41 01.08.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDana salam
Dana salam - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları yeniden ifşa etti. Güncellenen listede et, süt, baharat, yağ ve bal ürünlerinde sağlığı tehdit eden içerikler tespit edildi. Özellikle kıymaya sakatat, dana salamda domuz eti, baharatta boya kullanımı öne çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlık, 31 Temmuz 2025 tarihli açıklamasında, son kontrollerde taklit ve tağşiş yapılan 60’tan fazla ürünü ifşa etti. Tespit edilen firmalar arasında et, süt, yağ, bal ve baharat sektörlerinden çok sayıda marka yer aldı.

Salamda domuz eti çıktı

Et ve şarküteri ürünleri, listede en dikkat çeken gruplar arasında yer aldı. Özellikle dana kıyma ve lahmacun harcında sağlığı tehdit eden içerikler bulundu.
BİFET marka dana ispanyol salamda domuz eti tespit edildi.
Kıymaya sakatat (taşlık, kalp) karıştırıldı.
Dana eti olarak satılan ürünlerde kanatlı eti bulundu.
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