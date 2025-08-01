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Bakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı Al Sani'yle Gazze ateşkesi için görüştü
Bakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı Al Sani'yle Gazze ateşkesi için görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki bakan, bölgede yaşanan insani krizin sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözümün sağlanması için yürütülen girişimleri değerlendirdi. Görüşme kapsamında, Türkiye ve Katar arasındaki diplomatik koordinasyonun devam edeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasiyla-gorustu-1098310081.html
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türkiye, ortadoğu, gazze, hakan fidan, şeyh temim bin hamed al sani, katar
türkiye, ortadoğu, gazze, hakan fidan, şeyh temim bin hamed al sani, katar

Bakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı Al Sani'yle Gazze ateşkesi için görüştü

18:48 01.08.2025 (güncellendi: 19:27 01.08.2025)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik uluslararası çabalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki bakan, bölgede yaşanan insani krizin sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözümün sağlanması için yürütülen girişimleri değerlendirdi. Görüşme kapsamında, Türkiye ve Katar arasındaki diplomatik koordinasyonun devam edeceği vurgulandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türkevi'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
17:31
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