https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bakan-fidan-katarli-mevkidasi-al-saniyle-gazze-ateskesi-icin-gorustu-1098311818.html

Bakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı Al Sani'yle Gazze ateşkesi için görüştü

Bakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı Al Sani'yle Gazze ateşkesi için görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T18:48+0300

2025-08-01T18:48+0300

2025-08-01T19:27+0300

türki̇ye

türkiye

ortadoğu

gazze

hakan fidan

şeyh temim bin hamed al sani

katar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki bakan, bölgede yaşanan insani krizin sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözümün sağlanması için yürütülen girişimleri değerlendirdi. Görüşme kapsamında, Türkiye ve Katar arasındaki diplomatik koordinasyonun devam edeceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasiyla-gorustu-1098310081.html

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gazze

katar

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türkiye, ortadoğu, gazze, hakan fidan, şeyh temim bin hamed al sani, katar