https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bahcede-sulama-yaparken-top-mermisi-buldu-ekipler-harekete-gecti-1098315299.html

Bahçede sulama yaparken top mermisi buldu: Ekipler harekete geçti

Bahçede sulama yaparken top mermisi buldu: Ekipler harekete geçti

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesinde bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T23:09+0300

2025-08-01T23:09+0300

2025-08-01T23:09+0300

türki̇ye

top mermisi

kurtuluş savaşı

bomba

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bomba ihbarı

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Manisa'da zeytin bahçesinde sulama yapan bir çiftçi tarafından patlamamış top mermisi bulundu.Salihli ilçesinde zeytinlikte sulama yapan Kemal Yıldız, bahçede Kurtuluş Savaşı döneminden kalma patlamamış bir top mermisi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından top mermisi, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/canakkalede-belediye-ekipleri-patlamamis-50-top-mermisi-buldu-1090626392.html

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Sputnik Türkiye

top mermisi, kurtuluş savaşı, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba yüklü araç, bomba ihbarı