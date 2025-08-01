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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bahcede-sulama-yaparken-top-mermisi-buldu-ekipler-harekete-gecti-1098315299.html
Bahçede sulama yaparken top mermisi buldu: Ekipler harekete geçti
Bahçede sulama yaparken top mermisi buldu: Ekipler harekete geçti
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesinde bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T23:09+0300
2025-08-01T23:09+0300
türki̇ye
top mermisi
kurtuluş savaşı
bomba
bomba ihbarı
bomba tehdidi
bomba imha
bomba yüklü araç
bomba ihbarı
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Manisa'da zeytin bahçesinde sulama yapan bir çiftçi tarafından patlamamış top mermisi bulundu.Salihli ilçesinde zeytinlikte sulama yapan Kemal Yıldız, bahçede Kurtuluş Savaşı döneminden kalma patlamamış bir top mermisi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından top mermisi, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/canakkalede-belediye-ekipleri-patlamamis-50-top-mermisi-buldu-1090626392.html
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top mermisi, kurtuluş savaşı, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba yüklü araç, bomba ihbarı
top mermisi, kurtuluş savaşı, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba yüklü araç, bomba ihbarı

Bahçede sulama yaparken top mermisi buldu: Ekipler harekete geçti

23:09 01.08.2025
© AA / İlçe Emniyet MüdürlüğüTop Mermisi
Top Mermisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AA / İlçe Emniyet Müdürlüğü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesinde bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.
Manisa'da zeytin bahçesinde sulama yapan bir çiftçi tarafından patlamamış top mermisi bulundu.
Salihli ilçesinde zeytinlikte sulama yapan Kemal Yıldız, bahçede Kurtuluş Savaşı döneminden kalma patlamamış bir top mermisi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından top mermisi, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çanakkale Top Mermisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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Çanakkale'de belediye ekipleri patlamamış 50 top mermisi buldu
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