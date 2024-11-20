https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/canakkalede-belediye-ekipleri-patlamamis-50-top-mermisi-buldu-1090626392.html
Çanakkale'de belediye ekipleri patlamamış 50 top mermisi buldu
Çanakkale'de belediye ekipleri patlamamış 50 top mermisi buldu
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri kanalizasyon çalışmaları sırasında tarihi eser niteliği taşıyan 50 adet top mermisi buldu. 1915 yılında... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T22:24+0300
2024-11-20T22:24+0300
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Gelibolu Belediyesi çalışanları kepçe ile kazma işlemi sırasında toprak altında patlamamış 50 adet top mermisi keşfetti.Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri kanalizasyon çalışmaları sırasında tarihi eser niteliği taşıyan 50 adet top mermisini toprak altından çıkardı. Mermilerin 109 yıl önce yapılan Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı düşülürken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı inceleme başlattı. İngilizlerin 1915 yılında saldırısı sonucu Osmanlı Devleti kendisini savunmak için boğaz hattı boyunca cepheler oluşturmuştu. Bölgede 252 bin Türk askeri hayatını kaybederken İngiliz güçleri büyük bir yenilgi alarak kaçmak zorunda kalmıştı. İtilaf Devletleri savaşta toplamda 250 bin askerini kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/canakkale-bogazinda-feribot-seferleri-iptal-edildi-1090625364.html
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çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , top mermisi, 1915 çanakkale köprüsü, çanakkale savaşı, çanakkale boğazı, 1915 çanakkale köprüsü, çanakkale zaferi, savaş
Çanakkale'de belediye ekipleri patlamamış 50 top mermisi buldu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri kanalizasyon çalışmaları sırasında tarihi eser niteliği taşıyan 50 adet top mermisi buldu. 1915 yılında yaşanan Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı düşünülen top mermilerinin kaç yıllık olduğu yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacak.
Gelibolu Belediyesi çalışanları kepçe ile kazma işlemi sırasında toprak altında patlamamış 50 adet top mermisi keşfetti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri kanalizasyon çalışmaları sırasında tarihi eser niteliği taşıyan 50 adet top mermisini toprak altından çıkardı. Mermilerin 109 yıl önce yapılan Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı düşülürken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı inceleme başlattı. İngilizlerin 1915 yılında saldırısı sonucu Osmanlı Devleti kendisini savunmak için boğaz hattı boyunca cepheler oluşturmuştu. Bölgede 252 bin Türk askeri hayatını kaybederken İngiliz güçleri büyük bir yenilgi alarak kaçmak zorunda kalmıştı. İtilaf Devletleri savaşta toplamda 250 bin askerini kaybetmişti.