https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/afrikali-uzmandan-avrupaya-kulturel-miras-kacakciligi-icin-uyari-kendi-tarihimizi-gormemize-bile-1098308285.html
Afrikalı uzmandan Avrupa'ya kültürel miras kaçakçılığı için uyarı: Kendi tarihimizi görmemize bile i̇zin vermiyorlar
Afrikalı uzmandan Avrupa'ya kültürel miras kaçakçılığı için uyarı: Kendi tarihimizi görmemize bile i̇zin vermiyorlar
Sputnik Türkiye
Etiyopyalı miras koruma uzmanı Tesfaye Arega, Avrupa'nın Afrika'nın kültürel mirasını sömürgecilik döneminde sistemli şekilde yağmaladığını belirterek, “Kendi... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
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Sputnik Afrika’ya konuşan Etiyopyalı kültürel miras uzmanı Tesfaye Arega, Afrika'nın tarihsel varlıklarının sömürgecilik döneminde Avrupalı güçler tarafından sistemli şekilde yağmalandığını ve bu mirasın büyük kısmının hâlâ Avrupa ülkelerinde tutulduğunu söyledi.“Savaşta ilk hedef daima miras oldu”Arega, savaş zamanlarında Avrupalıların öncelikli olarak kültürel miraslara yöneldiğini belirterek, yalnızca askerlerin değil; “miras avcıları, kaçakçılar ve antika tüccarlarının da” bu süreçte aktif rol oynadığını vurguladı.“Ukrayna bile çatışmada envanter tutabiliyor, Afrika ise yağmalandı”Ukrayna örneğini veren Arega, “Ukraynalılar savaş halindeler ama ileride envanter çıkarabilir, kayıplarını tespit edebilir, belki geri alabilirler. Oysa Afrika ülkeleri sömürge altındayken, çok sayıda eser Avrupa’ya kaçırıldı ve bunların büyük kısmı hâlâ iade edilmedi” dedi.“Etiyopya mirası 1868’de İngilizler tarafından yağmalandı”Arega, özellikle 1868 yılında İngilizlerin Magdala Seferi sırasında Etiyopya’ya ait birçok eseri yağmaladığını, bu eserlerin farklı bireylerin elinde bulunduğunu ve hâlâ ülkeye geri getirilmediğini söyledi.“Tarihimizi anlamak için Avrupa’ya gitmek zorundayız”“Bugün birçok Etiyopyalı, kendi tarihini anlamak için Avrupa’ya gitmek zorunda kalıyor. Çünkü tarihimize ait el yazmaları hâlâ Avrupa kütüphanelerinde duruyor” diyen Arega, kendi deneyiminden de örnek verdi:“Cambridge Müzesi’ni ziyaret ettiğimde, Etiyopya’ya ait birçok eseri gördüm. El yazmalarını incelemek istedim ama benden üst düzey bir yetkiliden resmi mektup göstermemi istediler. Bu bizim adımıza çok acı vericiydi; çünkü kendi mirasımıza bile ulaşmamıza izin verilmiyor.”“Batı Afrika'da Fransa da aynı politikayı izledi”Arega ayrıca, Batı Afrika’daki pek çok ülkenin de Fransa’nın sömürgesi olduğunu hatırlatarak, “Fransa da elinden geldiğince çok sayıda eseri topladı ve Avrupa’ya taşıdı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/dolmabahcede-kritik-zirve-erdogan-meloni-ve-dibeybe-ile-gorustu-1098307975.html
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etiyopya, ukrayna, avrupa, batı afrika, afrika, kültürel miras, miras, miras, kültür, kültür & sanat
etiyopya, ukrayna, avrupa, batı afrika, afrika, kültürel miras, miras, miras, kültür, kültür & sanat
Afrikalı uzmandan Avrupa'ya kültürel miras kaçakçılığı için uyarı: Kendi tarihimizi görmemize bile i̇zin vermiyorlar
Etiyopyalı miras koruma uzmanı Tesfaye Arega, Avrupa'nın Afrika'nın kültürel mirasını sömürgecilik döneminde sistemli şekilde yağmaladığını belirterek, “Kendi el yazmalarımızı görmek için Avrupa müzelerinde resmi izin isteniyor, bu bizim için büyük bir talihsizlik” dedi.
Sputnik Afrika’ya konuşan Etiyopyalı kültürel miras uzmanı Tesfaye Arega, Afrika'nın tarihsel varlıklarının sömürgecilik döneminde Avrupalı güçler tarafından sistemli şekilde yağmalandığını ve bu mirasın büyük kısmının hâlâ Avrupa ülkelerinde tutulduğunu söyledi.
“Savaşta ilk hedef daima miras oldu”
Arega, savaş zamanlarında Avrupalıların öncelikli olarak kültürel miraslara yöneldiğini belirterek, yalnızca askerlerin değil; “miras avcıları, kaçakçılar ve antika tüccarlarının da” bu süreçte aktif rol oynadığını vurguladı.
“Ukrayna bile çatışmada envanter tutabiliyor, Afrika ise yağmalandı”
Ukrayna örneğini veren Arega, “Ukraynalılar savaş halindeler ama ileride envanter çıkarabilir, kayıplarını tespit edebilir, belki geri alabilirler. Oysa Afrika ülkeleri sömürge altındayken, çok sayıda eser Avrupa’ya kaçırıldı ve bunların büyük kısmı hâlâ iade edilmedi” dedi.
“Etiyopya mirası 1868’de İngilizler tarafından yağmalandı”
Arega, özellikle 1868 yılında İngilizlerin Magdala Seferi sırasında Etiyopya’ya ait birçok eseri yağmaladığını, bu eserlerin farklı bireylerin elinde bulunduğunu ve hâlâ ülkeye geri getirilmediğini söyledi.
“Tarihimizi anlamak için Avrupa’ya gitmek zorundayız”
“Bugün birçok Etiyopyalı, kendi tarihini anlamak için Avrupa’ya gitmek zorunda kalıyor. Çünkü tarihimize ait el yazmaları hâlâ Avrupa kütüphanelerinde duruyor” diyen Arega, kendi deneyiminden de örnek verdi:
“Cambridge Müzesi’ni ziyaret ettiğimde, Etiyopya’ya ait birçok eseri gördüm. El yazmalarını incelemek istedim ama benden üst düzey bir yetkiliden resmi mektup göstermemi istediler. Bu bizim adımıza çok acı vericiydi; çünkü kendi mirasımıza bile ulaşmamıza izin verilmiyor.”
“Batı Afrika'da Fransa da aynı politikayı izledi”
Arega ayrıca, Batı Afrika’daki pek çok ülkenin de Fransa’nın sömürgesi olduğunu hatırlatarak, “Fransa da elinden geldiğince çok sayıda eseri topladı ve Avrupa’ya taşıdı” dedi.