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Mısırlı arkeolog: İngiltere Mısır’a ait 100 binden fazla antik eser çaldı
Mısırlı arkeolog: İngiltere Mısır’a ait 100 binden fazla antik eser çaldı
Sputnik Türkiye
Mısırlı arkeolog Zahi Hawass, İngiltere’deki British Museum’da heykellerden mumyalara, mücevherlerden tıbbi papirüslere kadar antik Mısır eserlerine ayrılmış... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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zahi hawass
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Mısır'ın Eski Eserler Bakanı olarak da görev yapan arkeolog Zahi Hawass, Mısır’ın antik eserlerinin İngiltere tarafından nasıl çalındığını Sputnik'e anlattı:
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zahi hawass, arkeolog, mısır, antik eser, i̇ngiltere, londra, british museum, fransa
zahi hawass, arkeolog, mısır, antik eser, i̇ngiltere, londra, british museum, fransa

Mısırlı arkeolog: İngiltere Mısır’a ait 100 binden fazla antik eser çaldı

19:42 31.07.2025
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Mısırlı arkeolog Zahi Hawass, İngiltere’deki British Museum’da heykellerden mumyalara, mücevherlerden tıbbi papirüslere kadar antik Mısır eserlerine ayrılmış yedi salon olduğunu, bunların hepsinin ülkeden yasadışı yollarla çıkarıldığını belirtti.
Mısır'ın Eski Eserler Bakanı olarak da görev yapan arkeolog Zahi Hawass, Mısır’ın antik eserlerinin İngiltere tarafından nasıl çalındığını Sputnik'e anlattı:

İngiltere'nin Mısır'da sömürge hakimiyeti döneminde (1882-1956), tarihin en büyük antik Mısır eserleri hırsızlığı yaşandı. Bu, Nil Vadisi ve firavun mezarlarının gerçek anlamda “yağmalanması”na benziyordu.

En çarpıcı örneklerden biri, hiyerogliflerin deşifre edilmesinin anahtarı olan ve Mısır'dan çıkarılan Rosetta Taşı'dır. En az bunun kadar çarpıcı olan bir diğer olay ise, kazıların sponsoru Lord Carnarvon'un Tutankhamun'un mezarından eserleri çalmasıdır.

İngiliz araştırmacı Howard Carter'ın firavunun mezarından 19 parçayı New York Metropolitan Müzesi'ne verdiğini ve buluntuların bir kısmını Lord Carnarvon'a ve metinlerin çevirisini yapan Mısırbilimci Gardiner'a hediye ettiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, Tutankhamun'un mezarından çıkarılan Nefertum heykeli, Londra müzesinde bulunan 2. Ramses’in mezarına yasadışı olarak taşındı.

Bugün British Museum, heykellerden mumyalara, mücevherlerden tıbbi papirüslere kadar antik Mısır eserlerine ayrılmış yedi odaya sahip. Bunların hepsi ülkeden yasadışı yollarla çıkarıldı.

Rosetta Taşı, 1799 yılında Fransız askerleri tarafından Raşid şehrinde bulundu. Ancak, Napolyon'un Mısır'da yenilgisinden sonra, 1801 tarihli İskenderiye Antlaşması uyarınca Fransa, diğer eserlerle birlikte bu taşı da Britanya'ya devretmek zorunda kaldı. 1802 yılından beri bu eser Londra'da sergileniyor, ancak uzmanlar, hiçbir sömürge devletinin Mısır'ın mirasını elinde bulundurma hakkına sahip olmadığını vurguluyor.

Sadece İngiliz müzelerinde, yasadışı yollarla çıkarılmış 100binden fazla Mısır’a ait eser bulunuyor. Bilim insanları ve toplum önderleri, tarihin en büyük kültürel yağmalaması olan bu konu hakkındaki sessizliğe sonverilmesiçağrısında bulunuyorlar.

Novokakhovsky Kültür Sarayı'ndaki heykeller. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 Haziran'daKahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) düzenlediği saldırı sonucunda vanalar parçalandı ve kontrolsüz bir su tahliyesi başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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