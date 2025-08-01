https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/abdnin-turkiyeye-getirdigi-ek-gumruk-vergisi-ekonomiyi-nasil-etkiler-1098299186.html

ABD'nin Türkiye'ye getirdiği ek gümrük vergisi ekonomiyi nasıl etkiler?

ABD'nin Türkiye'ye getirdiği ek gümrük vergisi ekonomiyi nasıl etkiler?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelere yönelik gümrük tarifelerini artırdı. Türkiye’ye uygulanan vergi oranı yüzde 10’dan yüzde... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T13:21+0300

2025-08-01T13:21+0300

2025-08-01T13:21+0300

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ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni kararnameyle, Türkiye’nin ihracatında önemli yer tutan ürün grupları için gümrük vergisi yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Yeni tarife, 7 gün içinde yürürlüğe girecek.Beyaz Saray’dan 'ekonomi ve güvenlik' vurgusuBeyaz Saray'dan yapılan açıklamada, tarife artışının gerekçesi olarak ABD ekonomisini ve ulusal güvenliği koruma hedefi gösterildi. Trump, Nisan ayında açıkladığı yüzde 10’luk temel tarifenin ardından bazı ülkelerle yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle bu adımı attığını belirtti.Türkiye ile birlikte çok sayıda ülke etkilendiYeni düzenlemeye göre Türkiye dışında Japonya, Güney Kore, İsrail gibi ülkeler de yüzde 15’lik tarifeye tabi olacak. Endonezya, Pakistan ve Malezya için oran yüzde 19; Hindistan’a yüzde 25; Güney Afrika’ya yüzde 30; Irak’a yüzde 35; İsviçre’ye yüzde 39; Suriye’ye ise yüzde 41 olarak belirlendi.İngiltere ve Brezilya ise temel tarife oranı olan yüzde 10’da kaldı.Türkiye ekonomisine etkisi: İhracatçılar zorlanabilirABD'nin Türkiye’ye uyguladığı tarife artışı, özellikle dış pazara dönük sanayiler için ek maliyet anlamına geliyor. Bu durum, Türk ürünlerinin ABD pazarındaki rekabetçiliğini azaltabilir ve firmaların kâr marjlarını düşürmesine neden olabilir.En çok etkilenecek sektörler: Çelik, otomotiv, tekstil, makine• Çelik: Türkiye, 2024 yılında ABD’ye yaklaşık 400 bin ton çelik ihraç ederek 483 milyon dolar gelir elde etti. Yeni vergi bu sektörün doğrudan kârını etkileyecek.• Otomotiv yan sanayi: Türkiye’nin 2024 otomotiv yan sanayi ihracatı 15 milyar dolara ulaşırken, ABD’ye satışlar 270 milyon dolar seviyesine çıktı. Gümrük artışı sektördeki büyümeyi yavaşlatabilir.• Tekstil ve hazır giyim: ABD, Türkiye’nin tekstil ihracatında ikinci büyük pazar. 2024'te ABD’ye 780 milyon dolar tekstil, 650 milyon dolar konfeksiyon ihraç edildi. Sektör temsilcileri, fiyat artışının sipariş iptallerine neden olabileceğini belirtiyor.• Makine: 2024’ün ilk 5 ayında ABD’ye yapılan makine ihracatında %70’lik artış kaydedildi. Artan gümrük yükü, bu ivmeyi sekteye uğratabilir.Kanada ve Çin'e farklı düzenlemelerTrump, Kanada’ya yönelik tarifeyi yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarırken, Çin ve Meksika’yı şimdilik liste dışı bıraktı. Ancak Çin’le 12 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamazsa, yüzde 30 ek tarife uygulamaya konacak.

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