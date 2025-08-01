https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/2025-yks-tercih-donemi-basladi-osym-baskani-duyurdu-1098308398.html

2025 YKS tercih dönemi başladı: ÖSYM Başkanı duyurdu

2025 YKS tercih dönemi başladı: ÖSYM Başkanı duyurdu

Sputnik Türkiye

2025-YKS tercih süreci resmen başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihlere ilişkin adaylara önemli... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T15:56+0300

2025-08-01T15:56+0300

2025-08-01T15:59+0300

türki̇ye

yks 2025 sınav ücretleri

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

tercih

üniversite tercih

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih süreci, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.Prof. Dr. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Üniversite tercihleri için 5 tavsiyeÖSYM Başkanı, tercih yapacak adaylara şu tavsiyelerde bulundu:Ersoy sözlerini, “Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum” diyerek tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/2025-yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi-1098250940.html

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