https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/2025-yks-tercih-donemi-basladi-osym-baskani-duyurdu-1098308398.html
2025 YKS tercih dönemi başladı: ÖSYM Başkanı duyurdu
2025 YKS tercih dönemi başladı: ÖSYM Başkanı duyurdu
Sputnik Türkiye
2025-YKS tercih süreci resmen başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihlere ilişkin adaylara önemli... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T15:56+0300
2025-08-01T15:56+0300
2025-08-01T15:59+0300
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
tercih
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih süreci, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.Prof. Dr. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Üniversite tercihleri için 5 tavsiyeÖSYM Başkanı, tercih yapacak adaylara şu tavsiyelerde bulundu:Ersoy sözlerini, “Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum” diyerek tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/2025-yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi-1098250940.html
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2025 yks tercihleri, ösym tercih süreci, bayram ali ersoy açıklaması, üniversite tercihi, ais.osym.gov.tr, yks tercih rehberi, uzman desteği ile tercih, üniversite seçimi tavsiyeleri
2025 yks tercihleri, ösym tercih süreci, bayram ali ersoy açıklaması, üniversite tercihi, ais.osym.gov.tr, yks tercih rehberi, uzman desteği ile tercih, üniversite seçimi tavsiyeleri
2025 YKS tercih dönemi başladı: ÖSYM Başkanı duyurdu
15:56 01.08.2025 (güncellendi: 15:59 01.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
2025-YKS tercih süreci resmen başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihlere ilişkin adaylara önemli uyarılarda bulundu. “Uzman desteği alın, kılavuzu dikkatle inceleyin, üniversiteleri yerinde görün” diyen Ersoy, adaylara bilinçli tercih çağrısı yaptı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih süreci, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.
Prof. Dr. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Üniversite tercihleri için 5 tavsiye
ÖSYM Başkanı, tercih yapacak adaylara şu tavsiyelerde bulundu:
1.“Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin.”
2.
“İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın
.”
3.
“Yayımladığımız tercih kılavuzunu dikkatlice okuyun.
”
4.
“Alan hocalarından bilgi alın, tercih etmeyi düşündüğünüz bölümleri araştırın.
”
5.
“İmkan varsa üniversite yerleşkelerini ziyaret edin, hem bölüm hem de ortam içinize sinsin.
”
Ersoy sözlerini, “Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum” diyerek tamamladı.