https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/2025-yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi-1098250940.html
2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımladı. Tercih dönemi 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte detaylar...
2025-07-30T16:06+0300
2025-07-30T16:06+0300
2025-07-30T16:06+0300
türki̇ye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
kılavuz
seçim kılavuzu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu resmî internet sitesinde erişime açtı. Adaylar, tercih işlemlerini 1 Ağustos saat 10.00’dan itibaren yapabilecek.Tercihler 13 Ağustos’ta sona erecekTercih işlemleri 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’a kadar sürecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tamamlayabilecek.Kılavuzda neler var?Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına dair kontenjan sayıları, puan türleri, başarı sıralamaları ve özel koşullara ilişkin bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara dair bilgilere de erişilebiliyor.Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?Eğitim uzmanları, adayların tercih yaparken yalnızca puanlarını değil başarı sıralarını esas almaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca adayların ilgi alanlarına, mesleki hedeflerine ve üniversitelerin sunduğu imkanlara dikkat etmeleri öneriliyor.Rehberlik desteği önemliTercih sürecinde rehber öğretmenlerin veya uzman danışmanların desteğiyle hareket etmek, adayların daha bilinçli ve isabetli kararlar almasına yardımcı olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/2025-yks-sonuclari-aciklandi-osym-duyurdu-sampiyonlar-belli-oldu-1098000671.html
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2025 yks tercih kılavuzu, ösym tercih kılavuzu 2025, yks tercih tarihleri, yks kontenjanlar, üniversite tercih kılavuzu 2025, yks tercih nasıl yapılır, yks 2025 tercih ekranı, yks başarı sıralaması
2025 yks tercih kılavuzu, ösym tercih kılavuzu 2025, yks tercih tarihleri, yks kontenjanlar, üniversite tercih kılavuzu 2025, yks tercih nasıl yapılır, yks 2025 tercih ekranı, yks başarı sıralaması
2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Tercihler 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu resmî internet sitesinde erişime açtı. Adaylar, tercih işlemlerini 1 Ağustos saat 10.00’dan itibaren yapabilecek.
Tercihler 13 Ağustos’ta sona erecek
Tercih işlemleri 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’a kadar sürecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tamamlayabilecek.
Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına dair kontenjan sayıları, puan türleri, başarı sıralamaları ve özel koşullara ilişkin bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara dair bilgilere de erişilebiliyor.
Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
Eğitim uzmanları, adayların tercih yaparken yalnızca puanlarını değil başarı sıralarını esas almaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca adayların ilgi alanlarına, mesleki hedeflerine ve üniversitelerin sunduğu imkanlara dikkat etmeleri öneriliyor.
Tercih sürecinde rehber öğretmenlerin veya uzman danışmanların desteğiyle hareket etmek, adayların daha bilinçli ve isabetli kararlar almasına yardımcı olabilir.