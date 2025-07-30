https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/2025-yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi-1098250940.html

2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Sputnik Türkiye

ÖSYM, 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımladı. Tercih dönemi 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte detaylar...

2025-07-30T16:06+0300

2025-07-30T16:06+0300

2025-07-30T16:06+0300

türki̇ye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

kılavuz

seçim kılavuzu

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu resmî internet sitesinde erişime açtı. Adaylar, tercih işlemlerini 1 Ağustos saat 10.00’dan itibaren yapabilecek.Tercihler 13 Ağustos’ta sona erecekTercih işlemleri 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’a kadar sürecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tamamlayabilecek.Kılavuzda neler var?Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına dair kontenjan sayıları, puan türleri, başarı sıralamaları ve özel koşullara ilişkin bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara dair bilgilere de erişilebiliyor.Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?Eğitim uzmanları, adayların tercih yaparken yalnızca puanlarını değil başarı sıralarını esas almaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca adayların ilgi alanlarına, mesleki hedeflerine ve üniversitelerin sunduğu imkanlara dikkat etmeleri öneriliyor.Rehberlik desteği önemliTercih sürecinde rehber öğretmenlerin veya uzman danışmanların desteğiyle hareket etmek, adayların daha bilinçli ve isabetli kararlar almasına yardımcı olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/2025-yks-sonuclari-aciklandi-osym-duyurdu-sampiyonlar-belli-oldu-1098000671.html

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