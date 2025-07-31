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Tutuklu Gökalp İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu
Tutuklu Gökalp İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu
Sputnik Türkiye
Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T10:14+0300
2025-07-31T10:15+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gökalp i̇çer
gökalp i̇çer

Tutuklu Gökalp İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu

10:14 31.07.2025 (güncellendi: 10:15 31.07.2025)
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Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.
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