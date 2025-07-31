https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/tutuklu-gokalp-icer-ve-icrypex-sirketine-ait-mal-varliklarina-el-konuldu-1098266119.html
Tutuklu Gökalp İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu
Tutuklu Gökalp İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu
Sputnik Türkiye
Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T10:14+0300
2025-07-31T10:14+0300
2025-07-31T10:15+0300
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gökalp i̇çer
Tutuklu Gökalp İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu
10:14 31.07.2025 (güncellendi: 10:15 31.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.