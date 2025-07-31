https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/turkiye-ve-gabon-arasinda-8-anlasma-imzalandi-1098287166.html

Türkiye ve Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ve Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema’nın huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 8 anlaşma imzalandı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T19:45+0300

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Türkiye ve Gabon arasında iki ülkenin ilişkilerini daha da derinleştirecek toplam 8 iş birliği anlaşması imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Gabonlu mevkidaşları arasında askeri eğitim, sağlık, enerji, hidrokarbonlar, madencilik, protokol iş birliği ve eğitim gibi alanları kapsayan 8 anlaşmaya imzalar atıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-kritik-zirve-fidan-guler-ve-kalin-disisleri-bakanliginda-bir-araya-geldi-1098285377.html

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türkiye, gabon, afrika, anlaşma, gizli anlaşma, ekonomik anlaşma, askeri anlaşma, ticari anlaşma