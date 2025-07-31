https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/turkiye-ve-gabon-arasinda-8-anlasma-imzalandi-1098287166.html
Türkiye ve Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı
Türkiye ve Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema’nın huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 8 anlaşma imzalandı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T19:45+0300
2025-07-31T19:45+0300
2025-07-31T19:45+0300
türki̇ye
türkiye
gabon
afrika
anlaşma
gizli anlaşma
ekonomik anlaşma
askeri anlaşma
ticari anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098286569_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_2f96455fb02815ab88bb2937e0944b73.jpg
Türkiye ve Gabon arasında iki ülkenin ilişkilerini daha da derinleştirecek toplam 8 iş birliği anlaşması imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Gabonlu mevkidaşları arasında askeri eğitim, sağlık, enerji, hidrokarbonlar, madencilik, protokol iş birliği ve eğitim gibi alanları kapsayan 8 anlaşmaya imzalar atıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-kritik-zirve-fidan-guler-ve-kalin-disisleri-bakanliginda-bir-araya-geldi-1098285377.html
türki̇ye
gabon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098286569_192:0:2808:1962_1920x0_80_0_0_c03d4ea5aa72d7efd33331fa60852d6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, gabon, afrika, anlaşma, gizli anlaşma, ekonomik anlaşma, askeri anlaşma, ticari anlaşma
türkiye, gabon, afrika, anlaşma, gizli anlaşma, ekonomik anlaşma, askeri anlaşma, ticari anlaşma
Türkiye ve Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema’nın huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 8 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar; askeri eğitim, sağlık, enerji, hidrokarbonlar, madencilik, protokol iş birliği ve eğitim gibi alanları kapsıyor.
Türkiye ve Gabon arasında iki ülkenin ilişkilerini daha da derinleştirecek toplam 8 iş birliği anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Gabonlu mevkidaşları arasında askeri eğitim, sağlık, enerji, hidrokarbonlar, madencilik, protokol iş birliği ve eğitim gibi alanları kapsayan 8 anlaşmaya imzalar atıldı.