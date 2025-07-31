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Türkiye ve Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı
Türkiye ve Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema’nın huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 8 anlaşma imzalandı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye ve Gabon arasında iki ülkenin ilişkilerini daha da derinleştirecek toplam 8 iş birliği anlaşması imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Gabonlu mevkidaşları arasında askeri eğitim, sağlık, enerji, hidrokarbonlar, madencilik, protokol iş birliği ve eğitim gibi alanları kapsayan 8 anlaşmaya imzalar atıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ankarada-kritik-zirve-fidan-guler-ve-kalin-disisleri-bakanliginda-bir-araya-geldi-1098285377.html
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türkiye, gabon, afrika, anlaşma, gizli anlaşma, ekonomik anlaşma, askeri anlaşma, ticari anlaşma
türkiye, gabon, afrika, anlaşma, gizli anlaşma, ekonomik anlaşma, askeri anlaşma, ticari anlaşma

Türkiye ve Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı

19:45 31.07.2025
© AA / Erçin ErtürkTürkiye-Gabon
Türkiye-Gabon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema’nın huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 8 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar; askeri eğitim, sağlık, enerji, hidrokarbonlar, madencilik, protokol iş birliği ve eğitim gibi alanları kapsıyor.
Türkiye ve Gabon arasında iki ülkenin ilişkilerini daha da derinleştirecek toplam 8 iş birliği anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Gabonlu mevkidaşları arasında askeri eğitim, sağlık, enerji, hidrokarbonlar, madencilik, protokol iş birliği ve eğitim gibi alanları kapsayan 8 anlaşmaya imzalar atıldı.
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