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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/turkiye-genelinde-yatsi-ezani-oncesi-camilerde-yangin-kuraklik-ve-diger-afetlere-karsi-dua-edildi-1098289185.html
Türkiye genelinde yatsı ezanı öncesi camilerde yangın, kuraklık ve diğer afetlere karşı dua edildi
Türkiye genelinde yatsı ezanı öncesi camilerde yangın, kuraklık ve diğer afetlere karşı dua edildi
Sputnik Türkiye
Bu gece Türkiye genelinde tüm cami hoparlörlerinden yatsı ezanı öncesi yangın, kuraklık ve tüm diğer afetlere karşı dua sesleri yükseldi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T23:23+0300
2025-07-31T23:23+0300
türki̇ye
hoparlör
kuraklık
yağmur duası
yağmur
cami
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Yatsı ezanından önce Türkiye genelindeki camilerde kuraklık, yangın ve diğer her türlü afetlerden korunmak için dualar okundu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı duyuruda şunları ifade etmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiye-genelindeki-camilerde-saat-0013de--sela-okundu-1097912738.html
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yağmur duası, yatsı ezaı cami, 30 bin camiden yağmu duası
yağmur duası, yatsı ezaı cami, 30 bin camiden yağmu duası

Türkiye genelinde yatsı ezanı öncesi camilerde yangın, kuraklık ve diğer afetlere karşı dua edildi

23:23 31.07.2025
© AA / Nevzat Umut UzelVan Hüsrev Paşa camisi
Van Hüsrev Paşa camisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Nevzat Umut Uzel
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Bu gece Türkiye genelinde tüm cami hoparlörlerinden yatsı ezanı öncesi yangın, kuraklık ve tüm diğer afetlere karşı dua sesleri yükseldi.
Yatsı ezanından önce Türkiye genelindeki camilerde kuraklık, yangın ve diğer her türlü afetlerden korunmak için dualar okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı duyuruda şunları ifade etmişti:
"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin."
Erzurum Lalapaşa Camisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu
16 Temmuz, 01:25
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