https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/turkiye-genelinde-yatsi-ezani-oncesi-camilerde-yangin-kuraklik-ve-diger-afetlere-karsi-dua-edildi-1098289185.html

Türkiye genelinde yatsı ezanı öncesi camilerde yangın, kuraklık ve diğer afetlere karşı dua edildi

Türkiye genelinde yatsı ezanı öncesi camilerde yangın, kuraklık ve diğer afetlere karşı dua edildi

Sputnik Türkiye

Bu gece Türkiye genelinde tüm cami hoparlörlerinden yatsı ezanı öncesi yangın, kuraklık ve tüm diğer afetlere karşı dua sesleri yükseldi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T23:23+0300

2025-07-31T23:23+0300

2025-07-31T23:23+0300

türki̇ye

hoparlör

kuraklık

yağmur duası

yağmur

cami

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Yatsı ezanından önce Türkiye genelindeki camilerde kuraklık, yangın ve diğer her türlü afetlerden korunmak için dualar okundu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı duyuruda şunları ifade etmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiye-genelindeki-camilerde-saat-0013de--sela-okundu-1097912738.html

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yağmur duası, yatsı ezaı cami, 30 bin camiden yağmu duası