https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiye-genelindeki-camilerde-saat-0013de--sela-okundu-1097912738.html

Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu

Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu

Sputnik Türkiye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı camilerde okunan sela saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde aynı anda okundu. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

sela

15 temmuz

türki̇ye

cami

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında birlik ruhu ve maneviyat duygularını anmak adına saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerde yaklaşık 90 bin camide okunan sela aynı anda yeniden okundu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi.Bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenleneceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/baris-terkoglu-feto-ayni-zamanda-bir-casusluk-orgutudur-bunu-ilk-fark-eden-devlet-rusyadir-1097907062.html

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türkiye, sela, 15 temmuz, cami