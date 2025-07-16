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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiye-genelindeki-camilerde-saat-0013de--sela-okundu-1097912738.html
Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu
Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı camilerde okunan sela saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde aynı anda okundu. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T01:25+0300
2025-07-16T01:26+0300
türkiye
sela
15 temmuz
türki̇ye
cami
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında birlik ruhu ve maneviyat duygularını anmak adına saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerde yaklaşık 90 bin camide okunan sela aynı anda yeniden okundu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi.Bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenleneceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/baris-terkoglu-feto-ayni-zamanda-bir-casusluk-orgutudur-bunu-ilk-fark-eden-devlet-rusyadir-1097907062.html
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türkiye, sela, 15 temmuz, cami
türkiye, sela, 15 temmuz, cami

Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu

01:25 16.07.2025 (güncellendi: 01:26 16.07.2025)
© AA / Talha KocaErzurum Lalapaşa Camisi
Erzurum Lalapaşa Camisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA / Talha Koca
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı camilerde okunan sela saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde aynı anda okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında birlik ruhu ve maneviyat duygularını anmak adına saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerde yaklaşık 90 bin camide okunan sela aynı anda yeniden okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi.
Bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenleneceği bildirildi.
Barış Terkoğlu: “FETÖ aynı zamanda bir casusluk örgütüdür, bunu ilk fark eden devlet Rusya’dır” - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
Barış Terkoğlu: “FETÖ aynı zamanda bir casusluk örgütüdür, bunu ilk fark eden devlet Rusya’dır”
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