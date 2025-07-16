https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiye-genelindeki-camilerde-saat-0013de--sela-okundu-1097912738.html
Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu
Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı camilerde okunan sela saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde aynı anda okundu. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T01:25+0300
2025-07-16T01:25+0300
2025-07-16T01:26+0300
türkiye
sela
15 temmuz
türki̇ye
cami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097912826_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c2b614a4626b39f7b9ad5c2775dfd7ea.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında birlik ruhu ve maneviyat duygularını anmak adına saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerde yaklaşık 90 bin camide okunan sela aynı anda yeniden okundu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi.Bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenleneceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/baris-terkoglu-feto-ayni-zamanda-bir-casusluk-orgutudur-bunu-ilk-fark-eden-devlet-rusyadir-1097907062.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097912826_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c4ccb7887f753c2cdf8e96e1962ba954.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, sela, 15 temmuz, cami
türkiye, sela, 15 temmuz, cami
Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'de sela okundu
01:25 16.07.2025 (güncellendi: 01:26 16.07.2025)
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı camilerde okunan sela saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde aynı anda okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında birlik ruhu ve maneviyat duygularını anmak adına saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerde yaklaşık 90 bin camide okunan sela aynı anda yeniden okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi.
Bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenleneceği bildirildi.