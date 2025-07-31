https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/turkiye-calisma-suresinde-avrupayi-geride-birakti-1098262961.html
Türkiye, çalışma süresinde Avrupa'yı geride bıraktı
Türkiye, çalışma süresinde Avrupa'yı geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında en uzun haftalık çalışma süresine sahip ülke oldu. Hollanda 32,1 saatle en az çalışan ülkeyken... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T08:36+0300
2025-07-31T08:36+0300
2025-07-31T08:36+0300
yaşam
avrupa birliği
avrupa i̇statistik ofisi
ab
türkiye
çalışma
yarım zamanlı çalışma hakkı
fazla çalışma
çalışma süresi
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Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Türkiye, 2024 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelere göre en uzun haftalık çalışma süresine sahip ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’de haftalık ortalama çalışma süresi 43,1 saat olarak ölçüldü.AB ülkeleri içinde ise haftada ortalama 32,1 saat ile Hollanda en az çalışan ülke oldu. Onu 33,9 saat ile Avusturya, Almanya ve Danimarka izledi. AB genelinde 20-64 yaş aralığındaki çalışanlar haftalık ortalama 36 saat çalıştı.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre yarı zamanlı çalışanlar hariç tutulduğunda, Avrupa ülkelerinde tam zamanlı çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi 38,8 saat olarak hesaplandı. Türkiye’de ise bu süre 46,2 saate çıktı. Bu oranla Türkiye, tam zamanlı çalışanlar arasında da Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi 42,3 saat ile Sırbistan takip etti.AB ülkelerinde en uzun haftalık çalışma süresi 39,8 saat ile Yunanistan’da görüldü. Bulgaristan 39 saat, Romanya ise 38,9 saatle bu ülkeyi izledi. Avrupa genelinde haftada 45 saatin üzerinde çalışanların oranı ortalama yüzde 10 civarında kalırken, Türkiye’de bu oran çalışanların yarısından fazlasını kapsıyor.Türkiye’de haftalık ortalama çalışma süresi 2008 yılında 52,9 saat seviyesindeydi. O tarihten bu yana bu süre AB ortalamasına paralel olarak azalsa da, Türkiye hâlâ Avrupa'da en fazla çalışan ülke konumunu koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/vale-7-milyonluk-araci-otoparkta-pert-etti-yoneticiler-olur-boyle-seyler-diye-savundu-iddiasi-1098253717.html
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avrupa birliği, avrupa i̇statistik ofisi, ab, türkiye, çalışma, yarım zamanlı çalışma hakkı, fazla çalışma, çalışma süresi
avrupa birliği, avrupa i̇statistik ofisi, ab, türkiye, çalışma, yarım zamanlı çalışma hakkı, fazla çalışma, çalışma süresi
Türkiye, çalışma süresinde Avrupa'yı geride bıraktı
Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında en uzun haftalık çalışma süresine sahip ülke oldu. Hollanda 32,1 saatle en az çalışan ülkeyken, Türkiye'de bu süre 43,1 saate ulaştı.
Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Türkiye, 2024 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelere göre en uzun haftalık çalışma süresine sahip ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’de haftalık ortalama çalışma süresi 43,1 saat olarak ölçüldü.
AB ülkeleri içinde ise haftada ortalama 32,1 saat ile Hollanda en az çalışan ülke oldu. Onu 33,9 saat ile Avusturya, Almanya ve Danimarka izledi. AB genelinde 20-64 yaş aralığındaki çalışanlar haftalık ortalama 36 saat çalıştı.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre yarı zamanlı çalışanlar hariç tutulduğunda, Avrupa ülkelerinde tam zamanlı çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi 38,8 saat olarak hesaplandı. Türkiye’de ise bu süre 46,2 saate çıktı. Bu oranla Türkiye, tam zamanlı çalışanlar arasında da Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi 42,3 saat ile Sırbistan takip etti.
AB ülkelerinde en uzun haftalık çalışma süresi 39,8 saat ile Yunanistan’da görüldü. Bulgaristan 39 saat, Romanya ise 38,9 saatle bu ülkeyi izledi. Avrupa genelinde haftada 45 saatin üzerinde çalışanların oranı ortalama yüzde 10 civarında kalırken, Türkiye’de bu oran çalışanların yarısından fazlasını kapsıyor.
Türkiye’de haftalık ortalama çalışma süresi 2008 yılında 52,9 saat seviyesindeydi. O tarihten bu yana bu süre AB ortalamasına paralel olarak azalsa da, Türkiye hâlâ Avrupa'da en fazla çalışan ülke konumunu koruyor.