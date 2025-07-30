https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/vale-7-milyonluk-araci-otoparkta-pert-etti-yoneticiler-olur-boyle-seyler-diye-savundu-iddiasi-1098253717.html

Vale, 7 milyonluk aracı otoparkta pert etti: Yöneticiler 'olur böyle şeyler' diye savundu iddiası

Vale, 7 milyonluk aracı otoparkta pert etti: Yöneticiler 'olur böyle şeyler' diye savundu iddiası

Sputnik Türkiye

İzmir Çeşme'de lüks bir otelin valesine arabasını teslim edilen 7 milyonluk lüks araç, otoparkta vale tarafından pert edildi. Valenin aracı önce kolona sonra... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T17:41+0300

2025-07-30T17:41+0300

2025-07-30T17:41+0300

yaşam

i̇zmir

çeşme

vale

vale ücreti

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İzmir Çeşme'de lüks bir otelin otoparkında meydana gelen olayda, Selen Yalaz isimli bir kadının valeye teslim ettiği lüks araç, kullanılamaz hale geldi. Valenin aracı çıkartırken önce otoparkın kolonuna ve duvarına çarptığı ortaya çıkarken, Yalaz otel yöneticisinin durumu 'olur böyle şeyler' diyerek geçiştirmeye çalıştığını iddia etti. Aracını sağlam teslim etti Ekol TV'nin haberine göre, İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme Ilıca'da, ünlü bir otelin vale hizmeti büyük bir skandala sahne oldu. Lüks aracı vale tarafından kullanılmak üzere teslim eden Selen Yalaz, aracının perte çıktığını öğrendi. Yalaz’ın açıklamalarına göre, aracı teslim ettikten yaklaşık 1,5 saat sonra otelden çıkarken otomobilini istemesine rağmen uzun süre bekletildi. Durumdan şüphelenen Yalaz, defalarca sormasına rağmen net bir yanıt alamadı. Yaklaşık bir saatlik belirsizlik ve bekleyişin ardından otelin gece müdürü tarafından otoparka indirilen Yalaz, aracını ağır hasarlı ve dört hava yastığı patlamış halde görünce büyük bir şok yaşadı. Olayı basit bir kaza gibi geçiştirmeye çalışan otel yönetimi, iddiaya göre "Olur böyle şeyler" yanıtını verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde valenin, araçla aşırı hız yaptığı ve kontrolsüz bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.'Hukuki yollara başvuracağım'Yaşadığı mağduriyete rağmen kendisine yardımcı olunmadığını hatta vale hizmeti için 400 lira alındığını söyleyen Yalaz, hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/unlu-oyuncu-ibrahim-celikkolun-luks-aracini-vale-duvara-carpti-tepkisi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097412911.html

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