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Trump'tan Kanada'ya 'Filistin' tepkisi: 'Ticaret anlaşmamızı zora sokacak'
Trump'tan Kanada'ya 'Filistin' tepkisi: 'Ticaret anlaşmamızı zora sokacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Filistin devletini tanıma kararının, 'iki ülke arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerini zora soktuğunu' açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T09:35+0300
2025-07-31T09:35+0300
dünya
abd
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mark carney
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almasının ardından 'iki ülke arasında yapılması planlanan ticaret anlaşmasını ciddi şekilde zora soktuğunu' söyledi. Truth Social hesabından yaptığı açıklamasında Trump, Kanada'nın Filistin kararına doğrudan tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:Kanada duyurdu: 'Filistin devlet olarak tanınacak'Kanada Başbakanı Mark Carney, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze yönelik 'uygulamalarını' kınadıklarını belirterek, Kanada'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu kararın, Eylül ayında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu oturumunda resmen duyurulması bekleniyor.Carney, Filistin'i resmen tanımayı düşündüklerini 'çünkü Filistin yönetiminin, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt ettiğini' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-guney-kore-ticaret-anlasmasi-450-milyar-dolari-asti-iki-hafta-icinde-buyuk-bir-meblag-yatirim-1098259112.html
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abd, donald trump, mark carney, kanada, filistin
abd, donald trump, mark carney, kanada, filistin

Trump'tan Kanada'ya 'Filistin' tepkisi: 'Ticaret anlaşmamızı zora sokacak'

09:35 31.07.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney
ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Filistin devletini tanıma kararının, 'iki ülke arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerini zora soktuğunu' açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almasının ardından 'iki ülke arasında yapılması planlanan ticaret anlaşmasını ciddi şekilde zora soktuğunu' söyledi.
Truth Social hesabından yaptığı açıklamasında Trump, Kanada'nın Filistin kararına doğrudan tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Vay canına! Kanada, Filistin'in devlet olmasını desteklediğini açıkladı. Bu, onlarla ticaret anlaşması yapmamızı çok zorlaştıracak. Ah Kanada!!!"

Kanada duyurdu: 'Filistin devlet olarak tanınacak'

Kanada Başbakanı Mark Carney, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze yönelik 'uygulamalarını' kınadıklarını belirterek, Kanada'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu kararın, Eylül ayında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu oturumunda resmen duyurulması bekleniyor.
Carney, Filistin'i resmen tanımayı düşündüklerini 'çünkü Filistin yönetiminin, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt ettiğini' belirtti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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