https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/trumptan-kanadaya-filistin-tepkisi-ticaret-anlasmamizi-zora-sokacak-1098264437.html

Trump'tan Kanada'ya 'Filistin' tepkisi: 'Ticaret anlaşmamızı zora sokacak'

Trump'tan Kanada'ya 'Filistin' tepkisi: 'Ticaret anlaşmamızı zora sokacak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Filistin devletini tanıma kararının, 'iki ülke arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerini zora soktuğunu' açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T09:35+0300

2025-07-31T09:35+0300

2025-07-31T09:35+0300

dünya

abd

donald trump

mark carney

kanada

filistin

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almasının ardından 'iki ülke arasında yapılması planlanan ticaret anlaşmasını ciddi şekilde zora soktuğunu' söyledi. Truth Social hesabından yaptığı açıklamasında Trump, Kanada'nın Filistin kararına doğrudan tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:Kanada duyurdu: 'Filistin devlet olarak tanınacak'Kanada Başbakanı Mark Carney, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze yönelik 'uygulamalarını' kınadıklarını belirterek, Kanada'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu kararın, Eylül ayında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu oturumunda resmen duyurulması bekleniyor.Carney, Filistin'i resmen tanımayı düşündüklerini 'çünkü Filistin yönetiminin, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt ettiğini' belirtti.

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