https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/tff-duyurdu-formalarda-degisiklik-yapildi-1098287499.html

TFF duyurdu: Formalarda değişiklik yapıldı

TFF duyurdu: Formalarda değişiklik yapıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), forma setlerinde uzun süredir zorunlu olan Arial yazı tipi kullanımını kaldırdı. TFF Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2025... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T20:51+0300

2025-07-31T20:51+0300

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türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF, forma numara ve isimlerinde Arial fontu kullanma zorunluluğunu kaldırarak, kulüplere TFF onayıyla istedikleri fontu seçme hakkı tanıdı.Yapılan açıklamada, “Forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, yazı karakterlerinin okunabilir olması ve TFF’den onay alınması koşuluyla diledikleri fontları kullanabileceklerdir” denildi.Ayrıca, sezon başladıktan sonra da belirtilen teknik şartlara uyulması ve onay alınması kaydıyla font değişikliği yapılabileceği belirtildi. Bu kararla birlikte kulüpler, forma tasarımlarında daha fazla özgürlük elde etmiş oldu.

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türkiye futbol federasyonu (tff), forma, forma satışı, futbol, kadın futbol takımı, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı