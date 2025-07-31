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TFF duyurdu: Formalarda değişiklik yapıldı
TFF duyurdu: Formalarda değişiklik yapıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), forma setlerinde uzun süredir zorunlu olan Arial yazı tipi kullanımını kaldırdı. TFF Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2025... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T20:51+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
forma
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TFF, forma numara ve isimlerinde Arial fontu kullanma zorunluluğunu kaldırarak, kulüplere TFF onayıyla istedikleri fontu seçme hakkı tanıdı.Yapılan açıklamada, “Forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, yazı karakterlerinin okunabilir olması ve TFF’den onay alınması koşuluyla diledikleri fontları kullanabileceklerdir” denildi.Ayrıca, sezon başladıktan sonra da belirtilen teknik şartlara uyulması ve onay alınması kaydıyla font değişikliği yapılabileceği belirtildi. Bu kararla birlikte kulüpler, forma tasarımlarında daha fazla özgürlük elde etmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/real-madridde-10-numarali-formanin-sahibi-belli-oldu-1098073052.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), forma, forma satışı, futbol, kadın futbol takımı, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
türkiye futbol federasyonu (tff), forma, forma satışı, futbol, kadın futbol takımı, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı

TFF duyurdu: Formalarda değişiklik yapıldı

20:51 31.07.2025
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), forma setlerinde uzun süredir zorunlu olan Arial yazı tipi kullanımını kaldırdı. TFF Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, Sportif Ekipman Talimatı’nda değişikliğe gidildi.
TFF, forma numara ve isimlerinde Arial fontu kullanma zorunluluğunu kaldırarak, kulüplere TFF onayıyla istedikleri fontu seçme hakkı tanıdı.
Yapılan açıklamada, “Forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, yazı karakterlerinin okunabilir olması ve TFF’den onay alınması koşuluyla diledikleri fontları kullanabileceklerdir” denildi.
Ayrıca, sezon başladıktan sonra da belirtilen teknik şartlara uyulması ve onay alınması kaydıyla font değişikliği yapılabileceği belirtildi. Bu kararla birlikte kulüpler, forma tasarımlarında daha fazla özgürlük elde etmiş oldu.
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