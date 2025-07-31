https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/suriye-birligini-yeniden-saglarken-rusyanin-destegine-ilgi-duyuyor-1098271683.html
‘Suriye, birliğini yeniden sağlarken Rusya’nın desteğine ilgi duyuyor’
‘Suriye, birliğini yeniden sağlarken Rusya’nın desteğine ilgi duyuyor’
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin birliğini yeniden sağlama sürecinde Rusya'yı yanında görmeye ilgi duyduklarını belirtti. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T11:52+0300
2025-07-31T11:52+0300
2025-07-31T13:03+0300
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme sırasında, “İçinde bulunduğumuz dönem çeşitli zorluklar ve tehditlerle dolu olsa da, aynı zamanda birleşik ve güçlü bir Suriye inşa etmek için bir fırsat. Elbette, Rusya'nın bu yolda bizimle birlikte olmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.Halihazırda Suriye yönetiminin ülkedeki son gelişmeler ve bölgedeki durumla bağlantılı zorlukların üstesinden gelmek için çabaladığını dile getiren Şeybani, “Şimdi Suriye halkının ülke içinde ve dışında yeniden birleşmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.'Şam'ın Dürzilere baskı yapma gibi bir planı yok'Şeybani, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Rus mevkidaşı ile Suriye ekonomisinin yeniden canlandırılmasında Rusya'nın katılımını görüştüğünü belirtti. Suriyeli bakan, Rusya ile işbirliğinin yasalara saygı temelinde olacağını sözlerine ekledi.Şeybani, Şam'ın Dürzilere baskı yapma gibi bir planı olmadığını, bu topluluğun Suriye toplumunun ‘bölünmesi gündemini’ ilerletmek için kullanıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-irana-yonelik-en-buyuk-yaptirim-paketini-uygulamaya-koydu-1098266385.html
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suriye, rusya, esad hasan şeybani, sergey lavrov, şam, dürzi, dürziler
suriye, rusya, esad hasan şeybani, sergey lavrov, şam, dürzi, dürziler
‘Suriye, birliğini yeniden sağlarken Rusya’nın desteğine ilgi duyuyor’
11:52 31.07.2025 (güncellendi: 13:03 31.07.2025)
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin birliğini yeniden sağlama sürecinde Rusya'yı yanında görmeye ilgi duyduklarını belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme sırasında, “İçinde bulunduğumuz dönem çeşitli zorluklar ve tehditlerle dolu olsa da, aynı zamanda birleşik ve güçlü bir Suriye inşa etmek için bir fırsat. Elbette, Rusya'nın bu yolda bizimle birlikte olmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.
Halihazırda Suriye yönetiminin ülkedeki son gelişmeler ve bölgedeki durumla bağlantılı zorlukların üstesinden gelmek için çabaladığını dile getiren Şeybani, “Şimdi Suriye halkının ülke içinde ve dışında yeniden birleşmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
'Şam'ın Dürzilere baskı yapma gibi bir planı yok'
Şeybani, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Rus mevkidaşı ile Suriye ekonomisinin yeniden canlandırılmasında Rusya'nın katılımını görüştüğünü belirtti. Suriyeli bakan, Rusya ile işbirliğinin yasalara saygı temelinde olacağını sözlerine ekledi.
Şeybani, Şam'ın Dürzilere baskı yapma gibi bir planı olmadığını, bu topluluğun Suriye toplumunun ‘bölünmesi gündemini’ ilerletmek için kullanıldığını vurguladı.