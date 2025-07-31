https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/solo-il-gala-osimhen-istanbulda-ucus-takibi-rekor-kirdi-1098260773.html

Solo il Gala: Osimhen İstanbul'da, uçuş takibi rekor kırdı

Solo il Gala: Osimhen İstanbul'da, uçuş takibi rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Osimhen'i taşıyan özel jetin uçuş kodu paylaşıldı, uçuş... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T07:23+0300

2025-07-31T07:23+0300

2025-07-31T07:23+0300

spor

osimhen

abdullah kavukcu

galatasaray

napoli

i̇stanbul

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Galatasaray'ın transfer için yoğun çaba sarf ettiği, her detayı taraftarlar tarafından dikkatle takip edilen Viktor Osimhen nihayet İstanbul'a geldi. Osimhen, dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Yıldızı binlerce kişi terminalde karşıladı. İzlenme rekoru kırıldıNijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'i taşıyan özel jetin uçuş kodu, dün sosyal medyada paylaşıldı.Taraftarlar TC-SPL uçuş kodu ile uçağın anlık konumunu FlightRadar24 üzerinden canlı olarak takip etti. Ayrıca Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından Osimhen'i taşıyan jetin uçuşu takip edildi. Verilere göre tam 2.1 milyon kişi uçağın gelişini izledi. Geçen Eylül ayında Napoli’den kalkan özel jet ile İstanbul’a gelen Viktor Osimhen'in yolculuğu, dünyada en çok izlenen uçuş sıralamasında 1. sırada yer almıştı.Nijeryalı yıldız, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Burada ilk açıklamasını yapan Osimhen, "Sevdiğim yere geri geldim" dedi.Ayağının tozuyla açıklama yaptıVictor Osimhen, Galatasaray'a transferiyle ilgili, "Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası." dedi.Binlerce taraftarın karşıladığı Osimhen:'Sadece Galatasaray'Nijeryalı golcü, İtalyan basınının transfer sürecinde kullandığı ve sarı-kırmızılı kulübün sloganlaştırdığı "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) ifadesiyle ilgili "Sadece Galatasaray. Bu yılın başından beri aklımda olan tek şey bu. Ancak şimdi odaklanmak, hocanın ve kulübün belirlediği hedeflere ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Osimhen, karşılamayla ilgili ise "Galatasaray taraftar grubu dünyanın en iyisi. Kalabalığa bakın. Sadece bir oyuncuyu görmek için geldiler. Galatasaray için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.Gardi: Bu kulüp için inanılmaz bir transferdiMenajer George Gardi, Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmek istemesinin transferde büyük rol oynadığını söyledi.

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