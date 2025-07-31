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Solo il Gala: Osimhen İstanbul'da, uçuş takibi rekor kırdı
Solo il Gala: Osimhen İstanbul'da, uçuş takibi rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Osimhen'i taşıyan özel jetin uçuş kodu paylaşıldı, uçuş... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T07:23+0300
2025-07-31T07:23+0300
spor
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Galatasaray'ın transfer için yoğun çaba sarf ettiği, her detayı taraftarlar tarafından dikkatle takip edilen Viktor Osimhen nihayet İstanbul'a geldi. Osimhen, dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Yıldızı binlerce kişi terminalde karşıladı. İzlenme rekoru kırıldıNijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'i taşıyan özel jetin uçuş kodu, dün sosyal medyada paylaşıldı.Taraftarlar TC-SPL uçuş kodu ile uçağın anlık konumunu FlightRadar24 üzerinden canlı olarak takip etti. Ayrıca Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından Osimhen'i taşıyan jetin uçuşu takip edildi. Verilere göre tam 2.1 milyon kişi uçağın gelişini izledi. Geçen Eylül ayında Napoli’den kalkan özel jet ile İstanbul’a gelen Viktor Osimhen'in yolculuğu, dünyada en çok izlenen uçuş sıralamasında 1. sırada yer almıştı.Nijeryalı yıldız, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Burada ilk açıklamasını yapan Osimhen, "Sevdiğim yere geri geldim" dedi.Ayağının tozuyla açıklama yaptıVictor Osimhen, Galatasaray'a transferiyle ilgili, "Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası." dedi.Binlerce taraftarın karşıladığı Osimhen:'Sadece Galatasaray'Nijeryalı golcü, İtalyan basınının transfer sürecinde kullandığı ve sarı-kırmızılı kulübün sloganlaştırdığı "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) ifadesiyle ilgili "Sadece Galatasaray. Bu yılın başından beri aklımda olan tek şey bu. Ancak şimdi odaklanmak, hocanın ve kulübün belirlediği hedeflere ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Osimhen, karşılamayla ilgili ise "Galatasaray taraftar grubu dünyanın en iyisi. Kalabalığa bakın. Sadece bir oyuncuyu görmek için geldiler. Galatasaray için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.Gardi: Bu kulüp için inanılmaz bir transferdiMenajer George Gardi, Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmek istemesinin transferde büyük rol oynadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/nelson-semedo-fenerbahce-ile-transfer-gorusmeleri-icin-istanbula-geliyor-1098258108.html
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osimhen, abdullah kavukcu, galatasaray, napoli, i̇stanbul
osimhen, abdullah kavukcu, galatasaray, napoli, i̇stanbul

Solo il Gala: Osimhen İstanbul'da, uçuş takibi rekor kırdı

07:23 31.07.2025
© AA / Arife KarakumOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Arife Karakum
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Osimhen'i taşıyan özel jetin uçuş kodu paylaşıldı, uçuş Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından 2.1 milyon kişi tarafından takip edildi. İlk açıklamasını yapan Osimhen, "Sevdiğim yere geri geldim" dedi.
Galatasaray'ın transfer için yoğun çaba sarf ettiği, her detayı taraftarlar tarafından dikkatle takip edilen Viktor Osimhen nihayet İstanbul'a geldi. Osimhen, dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Yıldızı binlerce kişi terminalde karşıladı.

İzlenme rekoru kırıldı

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'i taşıyan özel jetin uçuş kodu, dün sosyal medyada paylaşıldı.Taraftarlar TC-SPL uçuş kodu ile uçağın anlık konumunu FlightRadar24 üzerinden canlı olarak takip etti. Ayrıca Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından Osimhen'i taşıyan jetin uçuşu takip edildi. Verilere göre tam 2.1 milyon kişi uçağın gelişini izledi.
Geçen Eylül ayında Napoli’den kalkan özel jet ile İstanbul’a gelen Viktor Osimhen'in yolculuğu, dünyada en çok izlenen uçuş sıralamasında 1. sırada yer almıştı.
Nijeryalı yıldız, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Burada ilk açıklamasını yapan Osimhen, "Sevdiğim yere geri geldim" dedi.
© AA / Arife KarakumOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
Osimhen
© AA / Arife Karakum

Ayağının tozuyla açıklama yaptı

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferiyle ilgili, "Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası." dedi.
Binlerce taraftarın karşıladığı Osimhen:

"Bunu açıklamak için hangi kelimeleri kullanacağımı bilmiyorum. Burada olmaktan dolayı kendimi harika hissediyorum. Kalabalığa bakın, uçağı takip eden insanlara bakın. Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası. Burada olabildiğim, geri dönebildiğim için mutluyum. Başkanımıza, Abdullah Kavukcu'ya, George Gardi'ye, Okan Buruk'a ve geri dönüşümün gerçekleşmesini sağlayan herkese çok büyük bir teşekkür ediyorum. Ayrıca, beni istediklerini gösteren, beni en az benim onları istediğim kadar çok isteyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi: Hikaye devam ediyor. Bu hikayeye Galatasaray ile devam ettiğim için mutluyum."

'Sadece Galatasaray'

Nijeryalı golcü, İtalyan basınının transfer sürecinde kullandığı ve sarı-kırmızılı kulübün sloganlaştırdığı "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) ifadesiyle ilgili "Sadece Galatasaray. Bu yılın başından beri aklımda olan tek şey bu. Ancak şimdi odaklanmak, hocanın ve kulübün belirlediği hedeflere ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Osimhen, karşılamayla ilgili ise "Galatasaray taraftar grubu dünyanın en iyisi. Kalabalığa bakın. Sadece bir oyuncuyu görmek için geldiler. Galatasaray için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Gardi: Bu kulüp için inanılmaz bir transferdi

Menajer George Gardi, Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmek istemesinin transferde büyük rol oynadığını söyledi.
"Bu kulüp için inanılmaz bir transferdi. Başkan ve Abdullah Kavukcu tarafından büyük bir iş çıkarıldı. Bu, kulübün vizyonunu, Avrupa'nın ve Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kulüplerinden biri olma hedefini net bir şekilde gösteriyor. Napoli ile çok karmaşık bir pazarlık süreciydi ama Victor gerçekten buraya gelmek istedi. Bu en önemli şeydi"
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