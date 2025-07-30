https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/nelson-semedo-fenerbahce-ile-transfer-gorusmeleri-icin-istanbula-geliyor-1098258108.html
Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor
Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T23:40+0300
2025-07-30T23:40+0300
2025-07-30T23:40+0300
spor
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transfer
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Fenerbahçe, Lazio ile oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından stadyumda yaptığı duyuruyla 1993 doğumlu Nelson Semedo'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir" ifadelerini kullandı.Nelson Semedo, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/super-lig-tarihinin-en-degerli-transferi-gerceklesti-victor-osimhen-galatasaray-icin-istanbula-1098257678.html
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fenerbahçe, transfer, nelson semedo
Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe, Lazio ile oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından stadyumda yaptığı duyuruyla 1993 doğumlu Nelson Semedo'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir" ifadelerini kullandı.
Nelson Semedo, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi.