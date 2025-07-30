https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/nelson-semedo-fenerbahce-ile-transfer-gorusmeleri-icin-istanbula-geliyor-1098258108.html

Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor

Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T23:40+0300

2025-07-30T23:40+0300

2025-07-30T23:40+0300

spor

fenerbahçe

transfer

nelson semedo

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Fenerbahçe, Lazio ile oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından stadyumda yaptığı duyuruyla 1993 doğumlu Nelson Semedo'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir" ifadelerini kullandı.Nelson Semedo, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi.

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fenerbahçe, transfer, nelson semedo