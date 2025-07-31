Sırbistan eski Kültür ve Enformasyon Bakanı: Ukrayna'nın kültürel mirasına göz koyan Batı, gasp pratiğini sürdürüyor
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinNovokakhovsky Kültür Sarayı'ndaki heykeller. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 Haziran'daKahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) düzenlediği saldırı sonucunda vanalar parçalandı ve kontrolsüz bir su tahliyesi başladı.
© Sputnik / Дмитрий Макеев/
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Sırbistan eski Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic, Zelenskiy’in sürekli talep ettiği büyük miktarda silah tedariki karşılığında paha biçilmez Ukrayna kültürel mirasının devrine ilişkin gizli anlaşmalar yapmış olabileceğini belirtti.
Vukosavljeviç, Ukrayna'nın kültürel ve tarihi mirasının ‘korunma’ gerekçesiyle Batılı ülkelere taşınmasını Sputnik’e değerlendirdi.
Batı'nın yabancı kültürel mirasa ilişkin güncel politikasını anlamak için, bir anlığına geçmişe bakıp Batı medeniyetinin önceki yüzyıllarda bu konuya nasıl yaklaştığını görmek gerekiyor.
Geçtiğimiz yüzyıllar boyunca Batılı güçler Güney ve Orta Amerika, Uzak ve Yakın Doğu, Afrika ve dünyanın diğer bölgelerinden paha biçilmez değerdeki eserleri taşıdı.
Şu anda Ukrayna'da olanlar, aslında aynı şablonun tekrarı. Burada daha çok söz konusu olan Kiev-Pechersk Lavra. Burada da değerli eserlerin korunması için ülkeden çıkarılması gerektiği gibi bariz bir gerekçe öne sürülüyor.
Ukrayna, Batı'nın başkalarının kültürel mirasına el koyma, yani gasp etme pratiğini sürdürmesi için yeni bir fırsat. Ukrayna'nın kültürel mirası oldukça zengindir, çünkü bu ülke, özellikle kutsal sanat alanında zengin bir Ortodoks geleneğine sahip. Bu alanda, paha biçilmez değere sahip ayin ve kilise eşyaları ile ikonlar bulunuyor. Bu, Batı müzeleri için koleksiyonlarını zenginleştirmeye yönelik iyi bir fırsat.
Vladimir Zelenskiy’in ülkesini doğrudan felakete sürüklediğini belirten Vukosavljevic, onun sürekli talep ettiği büyük miktarda silah tedarikinin, paha biçilmez Ukrayna kültürel mirasının transferine ilişkin gizli anlaşmalarla bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.