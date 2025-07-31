https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/sigaraya-yeni-zam-bir-sigara-grubunda-daha-fiyatlar-5-tl-artti-en-ucuz-ve-en-pahalisi-ne-kadar-oldu-1098282111.html
Sigaraya yeni zam: Bir sigara grubunda daha fiyatlar 5 TL arttı, en ucuz ve en pahalısı ne kadar oldu?
Sigaraya yeni zam: Bir sigara grubunda daha fiyatlar 5 TL arttı, en ucuz ve en pahalısı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Imperial Tobacco sigara grubuna zam...Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın açıklamasına göre, Imperial Tobacco grubundaki sigaralara 5 TL zam yapıldı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
2025-07-31T16:21+0300
2025-07-31T16:21+0300
2025-07-31T16:21+0300
ekonomi̇
sigara
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british american tobacco (bat)
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imperial tobacco
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Sigara fiyatlarında zam sürüyor. “Sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar oldu?” gibi sorularla güncel sigara fiyatlarını araştırılıyor. Son fiyat listeleri, sigara kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.Sigaraya zam mı geldi? 31 Temmuz 2025Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Imperial Tobacco sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu. Sigara zammı yarın (1 Ağustos) itibarıyla yürürlüğe girecek.En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değiştiZam sonrası Imperial Tobacco bünyesindeki en ucuz sigara 84 TL, en pahalı sigara ise 98 TL oldu. Bu fiyatlar, markanın daha önceki liste fiyatlarına göre önemli bir artışı işaret ediyor. BAT sigara grubuna da daha önce zam gelmişti. Bu gruptaki en pahalı sigara 100 TL, en ucuzu ise 85 TL olarak güncellendi.Sigaraya ÖTV zammı yapılmıştıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi, sigaraya uygulanan ÖTV oranının yükselmesine yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bir-sigara-grubuna-daha-ikinci-kez-zam-geldi-guncel-sigara-fiyatlari-ne-1098230099.html
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sigara zammı 31 temmuz 2025, güncel sigara fiyatları, en pahalı sigara ne kadar, imperial tobacco zam, bat sigara fiyatları, sigara fiyat listesi 2025, ötv zammı sigara, erol dündar sigara açıklaması, tütün ürünleri fiyat artışı
sigara zammı 31 temmuz 2025, güncel sigara fiyatları, en pahalı sigara ne kadar, imperial tobacco zam, bat sigara fiyatları, sigara fiyat listesi 2025, ötv zammı sigara, erol dündar sigara açıklaması, tütün ürünleri fiyat artışı
Sigaraya yeni zam: Bir sigara grubunda daha fiyatlar 5 TL arttı, en ucuz ve en pahalısı ne kadar oldu?
31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla sigaraya yeni bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın açıklamasına göre, Imperial Tobacco grubundaki sigaralara 5 TL zam yapıldı. Zam sonrası sigara fiyatları listesi güncellendi. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara fiyatlarında zam sürüyor. “Sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar oldu?” gibi sorularla güncel sigara fiyatlarını araştırılıyor. Son fiyat listeleri, sigara kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.
Sigaraya zam mı geldi? 31 Temmuz 2025
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Imperial Tobacco sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu. Sigara zammı yarın (1 Ağustos) itibarıyla yürürlüğe girecek.
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti
Zam sonrası Imperial Tobacco bünyesindeki en ucuz sigara 84 TL, en pahalı sigara ise 98 TL oldu. Bu fiyatlar, markanın daha önceki liste fiyatlarına göre önemli bir artışı işaret ediyor.
BAT sigara grubuna da daha önce zam gelmişti. Bu gruptaki en pahalı sigara 100 TL, en ucuzu ise 85 TL olarak güncellendi.
Sigaraya ÖTV zammı yapılmıştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi, sigaraya uygulanan ÖTV oranının yükselmesine yol açmıştı.