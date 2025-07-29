https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bir-sigara-grubuna-daha-ikinci-kez-zam-geldi-guncel-sigara-fiyatlari-ne-1098230099.html
Bir sigara grubuna daha ikinci kez zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne?
Bir sigara grubuna daha ikinci kez zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne?
Sputnik Türkiye
BAT (British American Tobacco) grubuna ait sigara markalarına ait güncel fiyat listesi Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği tarafından yayımlandı. 30 Temmuz 2025... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T20:45+0300
2025-07-29T20:45+0300
2025-07-29T20:45+0300
ekonomi̇
british american tobacco (bat)
sigara
sigara paketi
sigara içmek
zam
sigaraya zam
ara zam
ek zam
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Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği, BAT grubuna ait sigara markalarına zam geldiğini duyurdu.30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre bazı markalardaki artış dikkat çekti. Fiyat listesine göre Kent grubuna ait bazı ürünlerin fiyatları 100 TL'ye kadar yükseldi.Bazı dikkat çeken fiyatlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sigaraya-ikinci-kez-zam-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1098201375.html
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british american tobacco (bat), sigara, sigara paketi, sigara içmek, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam
british american tobacco (bat), sigara, sigara paketi, sigara içmek, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam
Bir sigara grubuna daha ikinci kez zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne?
BAT (British American Tobacco) grubuna ait sigara markalarına ait güncel fiyat listesi Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği tarafından yayımlandı. 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre Kent markasına ait bazı ürünler 100 liraya kadar yükseldi.
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği, BAT grubuna ait sigara markalarına zam geldiğini duyurdu.
30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre bazı markalardaki artış dikkat çekti. Fiyat listesine göre Kent grubuna ait bazı ürünlerin fiyatları 100 TL'ye kadar yükseldi.
Bazı dikkat çeken fiyatlar:
Kent Blue, White
– 100 TL
Kent Slims Long (Blue, Grey)
– 100 TL
Kent Slims (Black, Grey)
– 100 TL
Rothmans
, Tekel 2000
– 85 TL
Tekel 2001
, Viceroy
, Pall Mall
, Maltepe & Samsun
– 90 TL