Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bir-sigara-grubuna-daha-ikinci-kez-zam-geldi-guncel-sigara-fiyatlari-ne-1098230099.html
Bir sigara grubuna daha ikinci kez zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne?
Bir sigara grubuna daha ikinci kez zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne?
Sputnik Türkiye
BAT (British American Tobacco) grubuna ait sigara markalarına ait güncel fiyat listesi Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği tarafından yayımlandı. 30 Temmuz 2025... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T20:45+0300
2025-07-29T20:45+0300
ekonomi̇
british american tobacco (bat)
sigara
sigara paketi
sigara içmek
zam
sigaraya zam
ara zam
ek zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bea6219943b3c99cd59af9b32b66e229.jpg
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği, BAT grubuna ait sigara markalarına zam geldiğini duyurdu.30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre bazı markalardaki artış dikkat çekti. Fiyat listesine göre Kent grubuna ait bazı ürünlerin fiyatları 100 TL'ye kadar yükseldi.Bazı dikkat çeken fiyatlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sigaraya-ikinci-kez-zam-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1098201375.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_13474eb18de08f7cc17fdfb027734936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
british american tobacco (bat), sigara, sigara paketi, sigara içmek, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam
british american tobacco (bat), sigara, sigara paketi, sigara içmek, zam, sigaraya zam, ara zam, ek zam

Bir sigara grubuna daha ikinci kez zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne?

20:45 29.07.2025
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
Abone ol
BAT (British American Tobacco) grubuna ait sigara markalarına ait güncel fiyat listesi Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği tarafından yayımlandı. 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre Kent markasına ait bazı ürünler 100 liraya kadar yükseldi.
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği, BAT grubuna ait sigara markalarına zam geldiğini duyurdu.
30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre bazı markalardaki artış dikkat çekti. Fiyat listesine göre Kent grubuna ait bazı ürünlerin fiyatları 100 TL'ye kadar yükseldi.

Bazı dikkat çeken fiyatlar:

Kent Switch – 92 TL
Kent Blue, White – 100 TL
Kent Slims Long (Blue, Grey) – 100 TL
Kent Slims (Black, Grey) – 100 TL
Rothmans, Tekel 2000 – 85 TL
Tekel 2001, Viceroy, Pall Mall, Maltepe & Samsun – 90 TL
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
EKONOMİ
Sigaraya ikinci kez zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Dün, 20:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала