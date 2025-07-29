https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bir-sigara-grubuna-daha-ikinci-kez-zam-geldi-guncel-sigara-fiyatlari-ne-1098230099.html

Bir sigara grubuna daha ikinci kez zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne?

Bir sigara grubuna daha ikinci kez zam geldi: Güncel sigara fiyatları ne?

Sputnik Türkiye

BAT (British American Tobacco) grubuna ait sigara markalarına ait güncel fiyat listesi Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği tarafından yayımlandı. 30 Temmuz 2025... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T20:45+0300

2025-07-29T20:45+0300

2025-07-29T20:45+0300

ekonomi̇

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sigara içmek

zam

sigaraya zam

ara zam

ek zam

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Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği, BAT grubuna ait sigara markalarına zam geldiğini duyurdu.30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre bazı markalardaki artış dikkat çekti. Fiyat listesine göre Kent grubuna ait bazı ürünlerin fiyatları 100 TL'ye kadar yükseldi.Bazı dikkat çeken fiyatlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/sigaraya-ikinci-kez-zam-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1098201375.html

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