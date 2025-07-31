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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rusya-ukrayna-ile-muzakerelere-devam-etmeye-hazir-1098262731.html
Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır
Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu söyleyen Verşinin, daha üst düzeydeki görüşmelere ciddi hazırlıkların yapılması gerektiğini... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T07:51+0300
2025-07-31T08:06+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Üç tur müzakere geride kaldı ve bunları sürdürmeye hazırız. Üst düzey görüşmelere gelince, bu tür görüşmelerin ciddi şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu olmadan, bunlar hakkında konuşmak muhtemelen erken” açıklamasında bulundu.İstanbul görüşmeleriRusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakereler 23 Temmuz akşamı İstanbul'da gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü.Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, esirler ve cenaze takası konusunda yeni anlaşmanın sağlandığını, yaralılar ve cenazelerin toplanması için 24 veya 48 saatlik kısa süreli ateşkesler önerildiğini duyurdu.Ukrayna’yla görüşmelerin başka seviyelerde de devam etmesi ümidini de dile getiren Medinskiy, Ukrayna tarafına ihtilafı çözmek için üç çalışma grubu oluşturmasını önerdiklerini ve Ukrayna tarafının bu girişimi değerlendireceğine söz verdiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/zaharova-abnin-moldova-secimlerine-mudahalesini-clinton-lewinsky-olayina-benzetti-1098258550.html
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rusya, rusya dış i̇stihbart servisi (svr), sergey verşinin, ukrayna, i̇stanbul, vladimir medinskiy
rusya, rusya dış i̇stihbart servisi (svr), sergey verşinin, ukrayna, i̇stanbul, vladimir medinskiy

Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır

07:51 31.07.2025 (güncellendi: 08:06 31.07.2025)
© Sputnik / Anastasiya PetrovaRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Sputnik / Anastasiya Petrova
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Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu söyleyen Verşinin, daha üst düzeydeki görüşmelere ciddi hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Üç tur müzakere geride kaldı ve bunları sürdürmeye hazırız. Üst düzey görüşmelere gelince, bu tür görüşmelerin ciddi şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu olmadan, bunlar hakkında konuşmak muhtemelen erken” açıklamasında bulundu.

İstanbul görüşmeleri

Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakereler 23 Temmuz akşamı İstanbul'da gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, esirler ve cenaze takası konusunda yeni anlaşmanın sağlandığını, yaralılar ve cenazelerin toplanması için 24 veya 48 saatlik kısa süreli ateşkesler önerildiğini duyurdu.
Ukrayna’yla görüşmelerin başka seviyelerde de devam etmesi ümidini de dile getiren Medinskiy, Ukrayna tarafına ihtilafı çözmek için üç çalışma grubu oluşturmasını önerdiklerini ve Ukrayna tarafının bu girişimi değerlendireceğine söz verdiğini anlattı.
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