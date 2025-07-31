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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/zaharova-abnin-moldova-secimlerine-mudahalesini-clinton-lewinsky-olayina-benzetti-1098258550.html
Zaharova AB'nin Moldova seçimlerine ‘müdahalesini’ Clinton-Lewinsky olayına benzetti
Zaharova AB'nin Moldova seçimlerine ‘müdahalesini’ Clinton-Lewinsky olayına benzetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Karaman'ın ‘AB ülkelerinin cumhuriyette yapılacak seçimlere müdahale... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T00:25+0300
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dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
moldova
moldova yüksek seçim kurulu
avrupa
ab
fransa
bill clinton
monica lewinsky
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Zaharova, Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Angelika Karaman'ın, ‘AB ülkelerinin cumhuriyetteki seçimlere müdahale etme hakkına sahip olduğuna’ ilişkin sözlerini Telegram’da ironik bir şekilde yorumlayarak, bunu eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın 'Monica Levinsky'ye müdahalesinin dış müdahale olarak değerlendirilemeyeceği’ yönündeki açıklamasıyla karşılaştırdı.Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanının "Avrupa Birliği ile diğer devletler arasında büyük bir fark vardır. Moldova zaten AB üyeliğine bir adım uzaklıkta, dolayısıyla Fransa gibi bir ülkenin seçimlerimize müdahalesi dış müdahale sayılmaz” şeklindeki sözlerini alıntılayan Zaharova, "Bu bana Bill Clinton'ın büyük jüri önünde ‘Monica Lewinsky'ye yaptığı müdahalenin dış müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini kanıtlarkenki savunmasını hatırlattı” yorumunda bulundu.Daha önce Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Moldova parlamento seçimlerine müdahale etmeye hazırlandığını iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.Moldova'da parlamento seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/cumhurbaskanina-olumcul-teshis-maia-sandu-baskanliginda-moldovanin-ab-ile-entegrasyonu-imkansiz-1098125295.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, moldova, moldova yüksek seçim kurulu, avrupa, ab, fransa, bill clinton, monica lewinsky
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, moldova, moldova yüksek seçim kurulu, avrupa, ab, fransa, bill clinton, monica lewinsky

Zaharova AB'nin Moldova seçimlerine ‘müdahalesini’ Clinton-Lewinsky olayına benzetti

00:25 31.07.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Karaman'ın ‘AB ülkelerinin cumhuriyette yapılacak seçimlere müdahale etme hakkı olduğu’ yönündeki sözlerine ironik bir yorum yaptı.
Zaharova, Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Angelika Karaman'ın, ‘AB ülkelerinin cumhuriyetteki seçimlere müdahale etme hakkına sahip olduğuna’ ilişkin sözlerini Telegram’da ironik bir şekilde yorumlayarak, bunu eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın 'Monica Levinsky'ye müdahalesinin dış müdahale olarak değerlendirilemeyeceği’ yönündeki açıklamasıyla karşılaştırdı.
Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanının "Avrupa Birliği ile diğer devletler arasında büyük bir fark vardır. Moldova zaten AB üyeliğine bir adım uzaklıkta, dolayısıyla Fransa gibi bir ülkenin seçimlerimize müdahalesi dış müdahale sayılmaz” şeklindeki sözlerini alıntılayan Zaharova, "Bu bana Bill Clinton'ın büyük jüri önünde ‘Monica Lewinsky'ye yaptığı müdahalenin dış müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini kanıtlarkenki savunmasını hatırlattı” yorumunda bulundu.
Daha önce Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Moldova parlamento seçimlerine müdahale etmeye hazırlandığını iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.
Moldova'da parlamento seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması planlanıyor.
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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