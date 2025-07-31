https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/zaharova-abnin-moldova-secimlerine-mudahalesini-clinton-lewinsky-olayina-benzetti-1098258550.html

Zaharova AB'nin Moldova seçimlerine ‘müdahalesini’ Clinton-Lewinsky olayına benzetti

Zaharova AB'nin Moldova seçimlerine ‘müdahalesini’ Clinton-Lewinsky olayına benzetti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Karaman'ın ‘AB ülkelerinin cumhuriyette yapılacak seçimlere müdahale... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

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mariya zaharova

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Zaharova, Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Angelika Karaman'ın, ‘AB ülkelerinin cumhuriyetteki seçimlere müdahale etme hakkına sahip olduğuna’ ilişkin sözlerini Telegram’da ironik bir şekilde yorumlayarak, bunu eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın 'Monica Levinsky'ye müdahalesinin dış müdahale olarak değerlendirilemeyeceği’ yönündeki açıklamasıyla karşılaştırdı.Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanının "Avrupa Birliği ile diğer devletler arasında büyük bir fark vardır. Moldova zaten AB üyeliğine bir adım uzaklıkta, dolayısıyla Fransa gibi bir ülkenin seçimlerimize müdahalesi dış müdahale sayılmaz” şeklindeki sözlerini alıntılayan Zaharova, "Bu bana Bill Clinton'ın büyük jüri önünde ‘Monica Lewinsky'ye yaptığı müdahalenin dış müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini kanıtlarkenki savunmasını hatırlattı” yorumunda bulundu.Daha önce Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Moldova parlamento seçimlerine müdahale etmeye hazırlandığını iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.Moldova'da parlamento seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/cumhurbaskanina-olumcul-teshis-maia-sandu-baskanliginda-moldovanin-ab-ile-entegrasyonu-imkansiz-1098125295.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, moldova, moldova yüksek seçim kurulu, avrupa, ab, fransa, bill clinton, monica lewinsky