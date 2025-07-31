https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-vurmaya-devam-ediyor-1098273489.html

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurmaya devam ediyor

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin ve hava üssü altyapısının vurulduğu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T12:31+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

çasov yar

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerinin ve hava üssü altyapısının yanı sıra mühimmat, füze ve İHA parçaları depolarının vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Çasov Yar kentinin kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içerisinde 1210 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, düşmanın 2 tank ve 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ayrıca Ukrayna’nın 169 İHA’sı engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/casov-yar-kenti-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098262854.html

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

çasov yar

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rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, çasov yar