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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-vurmaya-devam-ediyor-1098273489.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurmaya devam ediyor
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin ve hava üssü altyapısının vurulduğu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T12:31+0300
2025-07-31T12:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
çasov yar
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerinin ve hava üssü altyapısının yanı sıra mühimmat, füze ve İHA parçaları depolarının vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Çasov Yar kentinin kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içerisinde 1210 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, düşmanın 2 tank ve 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ayrıca Ukrayna’nın 169 İHA’sı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/casov-yar-kenti-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098262854.html
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
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rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, çasov yar
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, çasov yar

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurmaya devam ediyor

12:31 31.07.2025 (güncellendi: 12:35 31.07.2025)
© Sputnik / Михаил Воскресенскийİskender füze sistemi
İskender füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin ve hava üssü altyapısının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerinin ve hava üssü altyapısının yanı sıra mühimmat, füze ve İHA parçaları depolarının vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Çasov Yar kentinin kontrolünü ele geçirdi.
Son bir gün içerisinde 1210 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, düşmanın 2 tank ve 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ayrıca Ukrayna’nın 169 İHA’sı engellendi.
Rus keskin nişancı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Çasov Yar kenti Rus ordusunun kontrolüne geçti
31 Temmuz, 08:12
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