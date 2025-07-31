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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/casov-yar-kenti-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098262854.html
Çasov Yar kenti Rus ordusunun kontrolüne geçti
Çasov Yar kenti Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Yujnıy’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birimlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Çasov Yar kentinin kontrolünü ele geçirdiğini... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-31T08:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
çasov yar
kramatorsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yujnıy Askeri Grubu’nun Kramatorsk-Drujkovka yönündeki taarruzu sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yar kenti kurtarıldı” ifadesi kullanıldı.Stratejik açıdan büyük öneme sahip Çasov Yar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Slavyansko, Kramatorsk ve Konstantinovka kentlerine giden yolu açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rusya-ukrayna-ile-muzakerelere-devam-etmeye-hazir-1098262731.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
çasov yar
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, çasov yar, kramatorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, çasov yar, kramatorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Çasov Yar kenti Rus ordusunun kontrolüne geçti

08:12 31.07.2025 (güncellendi: 08:17 31.07.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus keskin nişancı
Rus keskin nişancı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Yujnıy’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birimlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Çasov Yar kentinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yujnıy Askeri Grubu’nun Kramatorsk-Drujkovka yönündeki taarruzu sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yar kenti kurtarıldı” ifadesi kullanıldı.
Stratejik açıdan büyük öneme sahip Çasov Yar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Slavyansko, Kramatorsk ve Konstantinovka kentlerine giden yolu açıyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır
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