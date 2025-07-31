https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/casov-yar-kenti-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098262854.html
Çasov Yar kenti Rus ordusunun kontrolüne geçti
Çasov Yar kenti Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Yujnıy’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birimlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Çasov Yar kentinin kontrolünü ele geçirdiğini... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T08:12+0300
2025-07-31T08:12+0300
2025-07-31T08:17+0300
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kramatorsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yujnıy Askeri Grubu’nun Kramatorsk-Drujkovka yönündeki taarruzu sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yar kenti kurtarıldı” ifadesi kullanıldı.Stratejik açıdan büyük öneme sahip Çasov Yar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Slavyansko, Kramatorsk ve Konstantinovka kentlerine giden yolu açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rusya-ukrayna-ile-muzakerelere-devam-etmeye-hazir-1098262731.html
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ukrayna
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donetsk halk cumhuriyeti
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, çasov yar, kramatorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, çasov yar, kramatorsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Çasov Yar kenti Rus ordusunun kontrolüne geçti
08:12 31.07.2025 (güncellendi: 08:17 31.07.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Yujnıy’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birimlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Çasov Yar kentinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yujnıy Askeri Grubu’nun Kramatorsk-Drujkovka yönündeki taarruzu sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yar kenti kurtarıldı” ifadesi kullanıldı.
Stratejik açıdan büyük öneme sahip Çasov Yar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Slavyansko, Kramatorsk ve Konstantinovka kentlerine giden yolu açıyor.