https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rubio-abd-bu-hafta-icinde-rus-yetkililerle-ukrayna-konusunu-gorustu-1098287390.html
Rubio: ABD, bu hafta içinde Rus yetkililerle Ukrayna konusunu görüştü
Rubio: ABD, bu hafta içinde Rus yetkililerle Ukrayna konusunu görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin bu hafta içinde Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T20:42+0300
2025-07-31T20:42+0300
2025-07-31T20:40+0300
dünya
marco rubio
abd
rusya
ukrayna
barış
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_89c396d42b9c2e1696c1707ecb77e9c9.png
Rubio, Fox Radio'ya verdiği demeçte, ABD'nin bu hafta içinde Ukrayna'da barışa giden yolda karşılıklı bir anlayışa varmak amacıyla Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve Washington’un her iki ülkenin de nükleer potansiyeli nedeniyle Rusya ile askeri bir çatışmanın kabul edilemez olduğunu savunduğunu söyledi.Rubio, "Rus tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz; bu hafta, pazartesi veya salı günü onlarla kapsamlı bir görüşme yaptık. Konu Putin'in şahsı değil, bazı önemli ortaklarıyla ilgiliydi. Amaç, barışa giden olası yol konusunda karşılıklı anlayışa varmaktı, ancak bu yönde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi” dedi.ABD ile Rusya arasında bir askeri çatışmaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Rubio "Bunlar dünyanın en büyük iki nükleer gücü ve risk çok büyük olur" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/peskov-brics-anti-amerikan-bir-orgut-degil-1098285688.html
rusya
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_31:0:688:493_1920x0_80_0_0_0e4d61ba2edddb7e2830727ec0ca142c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marco rubio, abd, rusya, ukrayna, barış, washington
marco rubio, abd, rusya, ukrayna, barış, washington
Rubio: ABD, bu hafta içinde Rus yetkililerle Ukrayna konusunu görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin bu hafta içinde Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu açıkladı.
Rubio, Fox Radio'ya verdiği demeçte, ABD'nin bu hafta içinde Ukrayna'da barışa giden yolda karşılıklı bir anlayışa varmak amacıyla Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve Washington’un her iki ülkenin de nükleer potansiyeli nedeniyle Rusya ile askeri bir çatışmanın kabul edilemez olduğunu savunduğunu söyledi.
Rubio, "Rus tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz; bu hafta, pazartesi veya salı günü onlarla kapsamlı bir görüşme yaptık. Konu Putin'in şahsı değil, bazı önemli ortaklarıyla ilgiliydi. Amaç, barışa giden olası yol konusunda karşılıklı anlayışa varmaktı, ancak bu yönde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi” dedi.
ABD ile Rusya arasında bir askeri çatışmaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Rubio "Bunlar dünyanın en büyük iki nükleer gücü ve risk çok büyük olur" ifadesini kullandı.