https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rubio-abd-bu-hafta-icinde-rus-yetkililerle-ukrayna-konusunu-gorustu-1098287390.html

Rubio: ABD, bu hafta içinde Rus yetkililerle Ukrayna konusunu görüştü

Rubio: ABD, bu hafta içinde Rus yetkililerle Ukrayna konusunu görüştü

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin bu hafta içinde Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T20:42+0300

2025-07-31T20:42+0300

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rusya

ukrayna

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Rubio, Fox Radio'ya verdiği demeçte, ABD'nin bu hafta içinde Ukrayna'da barışa giden yolda karşılıklı bir anlayışa varmak amacıyla Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve Washington’un her iki ülkenin de nükleer potansiyeli nedeniyle Rusya ile askeri bir çatışmanın kabul edilemez olduğunu savunduğunu söyledi.Rubio, "Rus tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz; bu hafta, pazartesi veya salı günü onlarla kapsamlı bir görüşme yaptık. Konu Putin'in şahsı değil, bazı önemli ortaklarıyla ilgiliydi. Amaç, barışa giden olası yol konusunda karşılıklı anlayışa varmaktı, ancak bu yönde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi” dedi.ABD ile Rusya arasında bir askeri çatışmaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Rubio "Bunlar dünyanın en büyük iki nükleer gücü ve risk çok büyük olur" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/peskov-brics-anti-amerikan-bir-orgut-degil-1098285688.html

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