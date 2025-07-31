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Rubio: ABD, bu hafta içinde Rus yetkililerle Ukrayna konusunu görüştü
Rubio: ABD, bu hafta içinde Rus yetkililerle Ukrayna konusunu görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin bu hafta içinde Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T20:42+0300
2025-07-31T20:40+0300
dünya
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ukrayna
barış
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Rubio, Fox Radio'ya verdiği demeçte, ABD'nin bu hafta içinde Ukrayna'da barışa giden yolda karşılıklı bir anlayışa varmak amacıyla Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve Washington’un her iki ülkenin de nükleer potansiyeli nedeniyle Rusya ile askeri bir çatışmanın kabul edilemez olduğunu savunduğunu söyledi.Rubio, "Rus tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz; bu hafta, pazartesi veya salı günü onlarla kapsamlı bir görüşme yaptık. Konu Putin'in şahsı değil, bazı önemli ortaklarıyla ilgiliydi. Amaç, barışa giden olası yol konusunda karşılıklı anlayışa varmaktı, ancak bu yönde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi” dedi.ABD ile Rusya arasında bir askeri çatışmaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Rubio "Bunlar dünyanın en büyük iki nükleer gücü ve risk çok büyük olur" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/peskov-brics-anti-amerikan-bir-orgut-degil-1098285688.html
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marco rubio, abd, rusya, ukrayna, barış, washington
marco rubio, abd, rusya, ukrayna, barış, washington

Rubio: ABD, bu hafta içinde Rus yetkililerle Ukrayna konusunu görüştü

20:42 31.07.2025
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin bu hafta içinde Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu açıkladı.
Rubio, Fox Radio'ya verdiği demeçte, ABD'nin bu hafta içinde Ukrayna'da barışa giden yolda karşılıklı bir anlayışa varmak amacıyla Rus yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve Washington’un her iki ülkenin de nükleer potansiyeli nedeniyle Rusya ile askeri bir çatışmanın kabul edilemez olduğunu savunduğunu söyledi.
Rubio, "Rus tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz; bu hafta, pazartesi veya salı günü onlarla kapsamlı bir görüşme yaptık. Konu Putin'in şahsı değil, bazı önemli ortaklarıyla ilgiliydi. Amaç, barışa giden olası yol konusunda karşılıklı anlayışa varmaktı, ancak bu yönde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi” dedi.
ABD ile Rusya arasında bir askeri çatışmaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Rubio "Bunlar dünyanın en büyük iki nükleer gücü ve risk çok büyük olur" ifadesini kullandı.
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