https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/peskov-brics-anti-amerikan-bir-orgut-degil-1098285688.html

Peskov: BRICS ‘anti-Amerikan’ bir örgüt değil

Peskov: BRICS ‘anti-Amerikan’ bir örgüt değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS’in ‘anti-Amerikan’ bir örgüt olmadığını ifade etti. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T18:48+0300

2025-07-31T18:48+0300

2025-07-31T18:46+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

brics

donald trump

abd

gümrük vergisi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘BRICS'in anti-Amerikan politikasını destekleyen tüm devletlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı’ yönündeki açıklamasını gazetecilere değerlendiren Peskov, BRICS’in ‘ABD karşıtı’ bir örgüt olmadığını söyledi.Peskov, “Bu doğru değil. Tekrar ediyorum, BRICS bir oluşumdur, bir birliktir, bir örgüt bile değil, çünkü bu oluşumun kurumsal hiçbir özelliği yoktur. Bu, ortak çıkarları ve karşılıklı işbirliği konusunda ortak bir vizyonu paylaşan ülkelerin birliğidir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/trump-hindistana-rusya-ile-olan-isbirligiden-dolayi-yuzde-25-gumruk-vergisi-uygulanacak-1098255044.html

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dmitriy peskov, kremlin, brics, donald trump, abd, gümrük vergisi