https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/peskov-brics-anti-amerikan-bir-orgut-degil-1098285688.html
Peskov: BRICS ‘anti-Amerikan’ bir örgüt değil
Peskov: BRICS ‘anti-Amerikan’ bir örgüt değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS’in ‘anti-Amerikan’ bir örgüt olmadığını ifade etti. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T18:48+0300
2025-07-31T18:48+0300
2025-07-31T18:46+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
brics
donald trump
abd
gümrük vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘BRICS'in anti-Amerikan politikasını destekleyen tüm devletlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı’ yönündeki açıklamasını gazetecilere değerlendiren Peskov, BRICS’in ‘ABD karşıtı’ bir örgüt olmadığını söyledi.Peskov, “Bu doğru değil. Tekrar ediyorum, BRICS bir oluşumdur, bir birliktir, bir örgüt bile değil, çünkü bu oluşumun kurumsal hiçbir özelliği yoktur. Bu, ortak çıkarları ve karşılıklı işbirliği konusunda ortak bir vizyonu paylaşan ülkelerin birliğidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/trump-hindistana-rusya-ile-olan-isbirligiden-dolayi-yuzde-25-gumruk-vergisi-uygulanacak-1098255044.html
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dmitriy peskov, kremlin, brics, donald trump, abd, gümrük vergisi
dmitriy peskov, kremlin, brics, donald trump, abd, gümrük vergisi
Peskov: BRICS ‘anti-Amerikan’ bir örgüt değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS’in ‘anti-Amerikan’ bir örgüt olmadığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘BRICS'in anti-Amerikan politikasını destekleyen tüm devletlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı’ yönündeki açıklamasını gazetecilere değerlendiren Peskov, BRICS’in ‘ABD karşıtı’ bir örgüt olmadığını söyledi.
Peskov, “Bu doğru değil. Tekrar ediyorum, BRICS bir oluşumdur, bir birliktir, bir örgüt bile değil, çünkü bu oluşumun kurumsal hiçbir özelliği yoktur. Bu, ortak çıkarları ve karşılıklı işbirliği konusunda ortak bir vizyonu paylaşan ülkelerin birliğidir” dedi.